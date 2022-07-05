Kim Kimdir
05 Temmuz 2022 - 00:50

Emrecan Uzunhan kimdir, kaç yaşında? Emrecan Uzunhan hangi takımlarda oynadı? Emrecan Uzunhan altyapısı ve oynadığı takımlar

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş, 2022-2023 sezonu transfer çalışmalarına son hızıyla devam ederken İstanbulspor'un genç oyuncusu Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan transfer anlaşması sorası ise 'Emrecan Uzunhan kimdir, kaç yaşında?' sorularının yanıtı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 2 milyon Euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlı formayı giyecek olan Emrecan Uzunhan altyapısı ve oynadığı takımlar..

Kim Kimdir
05 Temmuz 2022 - 00:50
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Emrecan Uzunhan kimdir, kaç yaşında? Emrecan Uzunhan hangi takımlarda oynadı? Emrecan Uzunhan altyapısı ve oynadığı takımlar
2021-2022 sezonunu tamamlar tamamlamaz transfer çalışmalarını başlatan ve bu güne kadar 4 transfer gerçekleştiren Beşiktaş Spor Kulübü, Atiba Hutchinson ile de sözleşmesini yenilemişti. Bir süredir görüşme içerisinde olduğu İstanbulspor’un 21 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan ile en sonunda anlaşmaya varan siyah-beyazlı yönetim 2 milyon Euro bonservis bedeliyle genç stoperi renklerine bağladı.

Emrecan Uzunhan'ın Beşiktaş formasıyla sahada görmek için sabırsızlanan futbol severler ise genç oyuncunun kim olduğu, kaç yaşında olduğunu araştırmaya başladılar.

Emrecan Uzunhan kimdir, kaç yaşında

Emrecan Uzunhan kimdir, kaç yaşında?

26 Şubat 2001 yılında İstanbul'da doğan Emrecan Uzunhan, altyapısını Galatasaray ve İstanbulspor'da top koşturarak tamamladı. Profesyonel futbol kariyerine İstanbulspor formasını giyerek başlayan genç oyuncu A Takım seviyesinde 25 maçta çıktı ve savunma oyuncusu olan tüm mücadelelerde rakip fileleri 1 kez havalandırdı. 1 golün de pasına sahip olan başarılı oyuncunun güncel piyasa değerinin 525 bin Euro olarak gösterildiği öğrenildi.

Sol ayağını çok iyi kullanan genç savunmacı, geçtiğimiz sezonda Süper Lig'e tekrar merhaba diyen İstanbul ekibinde as oyuncu olarak tanımlanmayı başardı. Emrecan Uzunhan istanbulspor formasını giyerek 21 maça çıktı ve 1542 dakika boyunca sahada top koşturdu.

Takımın Play-off etabında ise 3 karşılaşmaya çıkan Emrecan, 90 dakika sahada kaldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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