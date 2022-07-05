2021-2022 sezonunu tamamlar tamamlamaz transfer çalışmalarını başlatan ve bu güne kadar 4 transfer gerçekleştiren Beşiktaş Spor Kulübü, Atiba Hutchinson ile de sözleşmesini yenilemişti. Bir süredir görüşme içerisinde olduğu İstanbulspor’un 21 yaşındaki stoperi Emrecan Uzunhan ile en sonunda anlaşmaya varan siyah-beyazlı yönetim 2 milyon Euro bonservis bedeliyle genç stoperi renklerine bağladı. Emrecan Uzunhan'ın Beşiktaş formasıyla sahada görmek için sabırsızlanan futbol severler ise genç oyuncunun kim olduğu, kaç yaşında olduğunu araştırmaya başladılar.
Kim Kimdir
05 Temmuz 2022 - 00:50
Emrecan Uzunhan kimdir, kaç yaşında? Emrecan Uzunhan hangi takımlarda oynadı? Emrecan Uzunhan altyapısı ve oynadığı takımlar
Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Beşiktaş, 2022-2023 sezonu transfer çalışmalarına son hızıyla devam ederken İstanbulspor'un genç oyuncusu Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan transfer anlaşması sorası ise 'Emrecan Uzunhan kimdir, kaç yaşında?' sorularının yanıtı taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, 2 milyon Euro bonservis bedeliyle siyah-beyazlı formayı giyecek olan Emrecan Uzunhan altyapısı ve oynadığı takımlar..
Kim Kimdir
05 Temmuz 2022 - 00:50