En az 10.000 TL maaşla çalışacak hastane personelleri aranıyor! KPSS şartı yok: 18 yaş üstüne başvurular açıldı







İŞKUR Hastane Personeli Alımı için Genel Şartlar

Türk vatandaşı olmak veya 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun şartlarını taşımak.

En az 18 yaşında olmak.

Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından sabıka kaydı bulunmamak.

Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

İlköğretimi tamamlamış olmak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten çıkarılmamış olmak.

Genel şartlara ek olarak adayların vardiyalı çalışabilecek durumda olması ve çalışmasına engel teşkil edecek herhangi bir sağlık sorunu bulunmaması gerekiyor.







Sağlık Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) KPSS şartı olmaksızın hastane personeli alımına başladığını duyurdu. İŞKUR, hastanelerde temizlik personeli de dahil olmak üzere çeşitli pozisyonlar için 18-50 yaş arası adaylar arıyor. Başvuranlar 10.000 TL maaş kazanabilecek. Şartları sağlayan adaylar KPSS puanına ihtiyaç duymadan İŞKUR hastane personeli alımına başvuru yapabilir. Şartları taşımayan başvuruların ilan-sınav sürecinin herhangi bir aşamasında reddedilebileceği unutulmamalı.