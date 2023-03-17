En az 11.000 TL maaşla personel alımı başladı! Belediye çatısında iş arayanlar hemen baksın: Başvuru şartları açıklandı!

3 şehrin belediyesinde bir çok pozisyonda personel ilanı verilmiştir. Vatandaşlar personel alımı ile ilgili detayları merakla araştırmaktalar. Hangi pozisyonlarda personel alımı olacak? Hangi illerin belediyeleri alım yapacak? Merak edilen detaylar haberimizde.
O BELEDİYELERE PERSONEL ALIMI!Genç, işsiz, istihdam edilmek isteyen bir çok vatandaşımız bulunmaktadır. Belediyeden vatandaşlara güzel bir haber geldi. 3 ilimizin belediyesinde farklı pozisyonlarda personel alınacaktır. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Konya Büyükşehir Belediyesi, Osmangazi Belediyesi personel alımı için iş ilanı yayınladı.
Belirlenen şehirlerin belediyelerinde personel olmak isteyen vatandaşlar için şartlar bulunmaktadır. Başvuru şartları şunlardır: -TC vatandaşı olmalıdır. -Kamu haklarına sahip olmak. -Kadrolar ile ilgili şartları sağlamalıdır. -Görevine engel sağlık problemi olmamalıdır. -Askerlik zamanı gelmemiş veyahut geldiyse hizmetini tamamlamış ya da ertelemiş olması şarttır. -Türk Ceza Kanunu 53. madde içerisinde süre geçmiş olsa dahi kasten işlenmiş suçtan ötürü bir yıl veya daha fazla hapis cezası almış ya da af kararı almışsa, kaçakçılık, hırsızlık, rüşvet, sahtecilik, dolandırıcılık, anayasa düzenine karşı suç gibi suçlar bulunmamalıdır. Konya Büyükşehir Belediyesi alınacak kontenjan ve pozisyonlar şunlardır: -Zabıta Memuru: 19 kişi Bursa Osmangazi Belediyesi için: -Memur: 5 personel -Zabıta Memuru: 20 personel Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne : İtfaiye eri: 100 personel alımı gerçekleştirilecektir.