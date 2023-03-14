En az 15.000 TL maaşla KPSS'siz: Dışişleri Bakanlığı personel arayışına çıktı! Başvuru şartları...













Dışişleri Bakanlığı, KPSS şartı olmadan personel alımı yapacak! Alınacak personellerin maaşları oldukça yüksek olacak. Dışişleri Bakanlığı, yeni personel alımı ile ilgili ayrıntıları açıkladı. KPSS şartı aranmayacak olan bu alımda, yüksek maaşlar sunulacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar için gerekli belgeler ve şartlar da belirlendi. Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.Dışişleri Bakanlığı, personel alımı için yeni şartları belirledi. Başvuru yapacak olan binlerce iş arayan vatandaş, bu şartları yakından takip ediyor. Başkonsoloslukta çalışacak iki sözleşmeli sekreter pozisyonu için yapılacak olan alımlarda, adaylardan aranan nitelikler arasında T.C. vatandaşı olmak, 41 yaşını aşmamak, minimum lise mezunu olmak, kamu haklarından herhangi bir şekilde yoksun olmamak, askerlik görevini tamamlamış olmak, mükemmel seviyede İngilizce ve Türkçe bilmek, her türlü iklim koşuluna uygun bir şekilde görev yapabilecek yapıda olmak, bilgisayar kullanabiliyor olmak, yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymiş olmamak; ağır hapis ya da 6 ayı aşkın hapse mahkum edilmemiş olmak. Dışişleri Bakanlığı'nın belirlediği bu şartları yerine getiren adaylar, personel alımı başvurusunda bulunabileceklerdir. Dışişleri Bakanlığı, sekreter alımı için başvuruları almaya devam ediyor. Başvuru yapacak adayların sunması gereken belgeler ve şartlar ise şöyle sıralanabilir: Başvuru yapacak adayların özgeçmişlerinin yer aldığı bir CV hazırlaması gerekmektedir. Adres, telefon numarası, e-posta bilgileri gibi iletişim bilgileri de bu CV'de yer almalıdır.Nüfus cüzdanı ya da kimlik kartının aslı ya da onaylı sureti istenmektedir. Son altı ay içinde çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf gerekmektedir. Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı sureti, yurt dışında eğitim gören adayların ise mezun oldukları bölüme denklik belgesi sunmaları gerekmektedir. Başvuru yapan erkek adayların askerlik hizmetini tamamladığına dair belge sunmaları gerekmektedir. Türk pasaportuna sahip olan adayların pasaport örneği ve işlem görmüş sayfaları da başvuru belgeleri arasında yer almaktadır.