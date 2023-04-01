En az ilkokul diploması olanlara iş ilanı! Tarım ve Orman Bakanlığı bu şartlar ile personel istihdam edilecek: İşte başvuru tarihleri













İŞE ALIM İÇİN KAÇ KONTENJAN AÇIK?

BAŞVURU TARİHLERİ BELİRLENDİ

En az ilkokul mezunu adaylar başvurabilir. Başvuru kriterleri ve tarihleri hakkında resmi internet sitesinde yayınlayarak adayları bilgilendirdi. Başvuru tarihi belirlendi. Detayları haberimizde bulabilirsiniz...Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımlarını açıkladı. 18 yaşını doldurmuş ve 40 yaşını doldurmuş, en az lisans mezunu adaylar kendi kurumlarında işe alınacaktır. Alata Bahçe Araştırma Enstitüsü'ne bağlı olarak çalışacak. Bir kişi açık kontenjan sayısı olarak tanımlandı. Başvuru sahipleri, gereklilikleri tamamlayabilir ve başvurularını elektronik olarak sunabilirler. Başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar…Mersin'de yapılan alımlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın idari bölgesinde bir kişiden alım yaptıklarını açıkladı. İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden açılan tebligat başvurusu için başvuru kriterleri belirlenir. Açık kontenjan sayısı olarak bir kişi açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı şartları · Hem erkek hem de bayan adaylar başvurabilir. · Türkiye vatandaşı olması · Görevini yapmasına engel olabilecek beden veya ruh sağlığı sorunu bulunmaması. · Kamu haklarından mahrum kalmamış olması · Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması · 18 yaşından büyük ve 40 yaşından küçük olması · En az ilkokulu bitirmiş olmak Uygun adaylar elektronik ortamda başvuru yapabilirler. Çalışan adayı, bahçe bakım, onarım, temizlik, gübreleme, budama ve hortumlama konularında bilgi sahibi, tecrübeli veya tecrübesiz adaylar arasından seçilecektir.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan ilanın başvuruları 30 Nisan'da başladı. Son başvuru tarihi 3 Nisan 2023'tür. Başvuru sahiplerinin talepleri karşılandıktan sonra gerekli belgeler şahsen sunularak Mersin Alata Belediyesi'ne teslim edilecektir. Belgelerin eksik veya hatalı sunulmasından başvuru sahipleri sorumludur. Başvurular elektronik ortamda yapılır ve başvuru süresi 3 Nisan 2023 tarihinde sona erer.