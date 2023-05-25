En az ilkokul mezunu olan herkes başvuruda bulunabilir! Şartsız koşulsuz 18 yaşını dolduranlara iş fırsatı! Dolgun maaşlı personel alımı

Son haberlere göre, KPSS şartı olmaksızın kamu kurumlarında iş arayanlara olumlu bir haber geldi. Kamuya 18 yaş üstü daimi işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bu alımlarda en az ilkokul mezuniyeti gerekmektedir ve adayların belirli şartları taşıması gerekmektedir. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), düzenli olarak kamu kurumlarının personel alımlarını duyuruyor ve son haberlerine göre 10 daimi işçi alımının yapılacağı açıklandı. Alımların sadece 25 Mayıs tarihinde alınacağı belirtilmiştir. Bu alımların Çankırı Orta Belediyesi tarafından yapılacağı ifade edilmiştir.
BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru yapacak adayların en az 18 yaşını tamamlamış olmaları ve çalışmasını engelleyebilecek bir sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Başvuruların şahsen yapılması gerekmektedir. Başvuru için gerekli belgeler arasında nüfus kayıt örneği, kimlik fotokopisi, yerleşim yeri belgesi, sağlık raporu, adli sicil kaydı, fotoğraflar, ehliyet fotokopisi ve diploma fotokopisi yer almaktadır. Başvuru adresi Çankırı Orta Belediyesi'nin bulunduğu adrestir ve iletişim bilgileri de duyuruda paylaşılmıştır. Görüşme tarihi ise 25 Mayıs 2023 olarak belirlenmiştir. Bu fırsat, KPSS şartı olmayan kamu işçisi olmak isteyenler için önemli bir imkân sunmaktadır. Başvuruda bulunacak adayların gerekli belgeleri tamamlamaları ve belirtilen şartları taşımaları önemlidir.