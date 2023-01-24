En az ilkokul mezunu olanlar dikkat! Dev bekçi alımı başladı: KPSS'siz şartlara uyanlar hemen başvurabilir!







BEKÇİ ALIMLARI RESMEN BAŞLADI! 18-55 YAŞ ARALIĞINDAKİ HERKESE GARANTİLİ İŞ FIRSATI... İNTERNETTEN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

2023 BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?







2023 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2023 yılında bekçi alımı için İşkur'dan yayınlanan iş ilanlarına göz atılmaktadır. İşkur tarafından yayınlanan çarşı ve mahalle bekçisi iş ilanına göre, en az ilkokul mezunu, 18 ve 55 yaş aralığında çalışabilecek adaylar aranmaktadır. Bu iş ilanına sadece İşkur'un resmi web sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresinden başvuru yapmak mümkündür. Adayların ilgili sayfada yer alan başvuru formunu doldurması ve gerekli belgeleri yüklemeleri gerekmektedir. Başvuruların sadece online olarak kabul edildiği unutulmamalıdır.Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen bekçi alımı işlemleri hala devam ediyor. Özel sektörde çalışacak bekçi pozisyonları için, İŞKUR resmi internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr üzerinden yurt genelinde birçok firma bekçi iş ilanlarını yayımlıyor. Bu nedenle, özel sektörde bekçi olarak çalışmak isteyen adaylar, İŞKUR'a önce üye olmalı ve ardından esube.iskur.gov.tr web sitesinde yer alan bekçi iş ilanlarına girip oradan başvurmalıdır. Başvurular sadece İŞKUR tarafından yapılabilir ve adayların en az ilkokul mezunu olması zorunludur, 18 ve 55 yaş aralığında olması da gerekmektedir.İŞKUR, bekçi pozisyonları için bir başvuru alım ilanı yayımladı ve başvuruların son tarihi ise 25 Ocak 2023 olarak belirlendi. Bu pozisyon için başvurabilecek adaylar arasında 18 ve 55 yaş arasındaki en az ilkokul mezunları yer alıyor. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılabilecektir ve adaylar, esube.iskur.gov.tr web sayfasına üye olarak istenen bilgileri eksiksiz olarak doldurup öyle başvuru yapmalıdır. Ayrıca, adaylar e-Devlet şifresiyle de İŞKUR e-şubesine giriş yapabilirler. Bu sayede, adaylar ilgili pozisyonlar için başvuruda bulunabilecek ve İŞKUR tarafından yapılacak sınavları ve mülakatları takip edebilecekler.İŞKUR tarafından düzenlenen bekçi alımı iş ilanına başvurmak isteyen adayların öncelikle genel şartları karşılaması gerekir. Bu şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası almamış olmak, alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanmamış olmak, terör örgütleri ile bu örgütlerin legal ya da illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak gibi şartlar yer almaktadır. Ayrıca, adayların en az ilkokul mezunu olmaları ve vardiyalı çalışmaya uygun olmaları gerekmektedir. Daha sonra istenen özel şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Başvurular için genellikle esube.iskur.gov.tr web sayfasına üye olarak istenen bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor. E-Devlet şifresiyle de giriş yapılabilmektedir.