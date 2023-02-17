En az ilkokul mezunuysanız bu iş size göre! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte merak edilen başvuru şartları

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Tarım ve Orman Bakanlığı Minimum İlkokul Mezunu Tarla İşçisi Alımı Yapacak! Peki başvuru detayları neler? Tarım ve Orman Bakanlığı, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde çalışacak iki tarla işçisi alımı gerçekleştirecek. Alımlar KPSS koşulu olmadan yalnızca en çok 40 yaşında olma sınırı ve ilköğretim mezunu olma koşulları ile yapılacak.Tarım işçisi alımı Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.Geçici ya da Tam zamanlı olabilir.Tarım işçisi alımı Tarım ve Orman Bakanlığı aracılığıyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne yapılacağından "Kamu" statüsündedir.Tarım işçisiBatı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılacak olan işçi alımında 2 kişilik kontenjan açılmıştır.Bu iş için başvuracak adayların sağlık sorunu olmaması, 40 yaşından büyük olmamaları ve askerlik hizmetini yerine getirmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, İŞKUR'un online platformu veya şubeleri aracılığıyla 20 Şubat 2023 tarihine kadar başvurularını yapabilirler. Bu geçici pozisyonlar için alınacak personel, 5 ay 29 gün boyunca görev yapacak. İlanın iş ilan numarası (00007322360) olarak belirtilmiştir.