En az lise mezunu büro personeli, şoför, koruma alınacak! Mülakatsız işe girmek için son şans!







BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AÇILAN KADROLAR

MÜLAKAT OLACAK MI







BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR

İş arayan ve memur olmak isteyen vatandaşlar için bir müjde de Bülent Ecevit Üniversitesi'nden geldi. Bülent Ecevit Üniversitesi 4B memur alımı yapacak. Peki KPSS puanının kaç olması gerekiyor? Başvuru şartları nedir? Personel alımı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Teknikeri, Hemşire, Koruma, Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli, Şoför, Hasta Bakım Personeli, Büro Personeli, Temizlik Personeli kadrolarında 100 personel alımı yapacak. Başvuru yapmak için lise, ön lisans ve lisans mezunu olunması gerekiyor. Kadro dağılımları ise şu şekilde; Lise mezunu 15 temizlik personeli, 10 hasta bakım personeli, 3 basit bakım onarım personeli, 1 doğalgaz kalorifer ateşçisi, 1 sıhhi tesisatçı alınacak. Ön lisans mezunu 5 büro personeli, 1 şoför, 40 koruma güvenlik görevlisi, 1 sağlık teknikeri alınacak. Lisans mezunu ise 13 büro personeli ve 10 hemşire alımı yapılacak. Açılan kadrolara başvuru yapabilmek için en az lise mezunu olunması gerekiyor. KPSS puanının ise en az 60 ve 65 puan olması isteniyor.Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesinde yer alan maddeler geçerli sayılacak. En önemli şart Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, kamu haklarından mahrum edilmemek, görev teşkil edilmesi için bir sağlık problemi olmaması, erkek adayların askerlikle bir ilişiği olmaması ve suç hükmü olmaması gerekiyor. İşe alımlar mülakat olmadan yapılacak ancak KPSS şartı aranıyor.Bülent Ecevit Üniversitesi personel alımı için KPSS şartı aranıyor. KPSS P94 yani lise sınavı, ön lisans P93 puanı, P3 puanı olması gerekiyor. KPSS puanının en az 60-65 arasında olması gerekiyor. Başvurular 27 Ocak tarihinde başladı ve 10 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. Başvurular Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen giderek yapılacak.