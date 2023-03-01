En az lise mezunu olanlar bu iş tam size göre! Üniversiteye yüksek maaşlı personel alımı yapılacak







O ÜNİVERSİTEDEN PERSONEL ALIM DUYURUSU







Kamu kurumlarında çalışmak isteyen insanlar için bir müjde de o devlet üniversitesinden geldi! Peki hangi üniversite hangi şartlarda personel alımı yapacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Gelen son haberlere göre iş arayan insanlar için yeni bir müjde de Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nden geldi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi personel alımları en az lise mezunu olan adaylar arasından yapılacak. Başvurular Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı Yolu 10. Km Evliya Çelebi Yerleşkesi adresinden yapılacak. Başvuru tarihleri ilanın Resmi Gazete üzerinde yayımlanmasından sonra 15 gün içinde yapılacak. Başvuruların öncelikle üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden yer alan formun eksiksiz ve doğru şekilde doldurularak yapılması gerekecek. Başvuru şartları şu şekilde belirlendi; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum edilmemek, alım yapılacak kadrolarda belirlenen nitelikleri taşımak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 48. maddesinde yer alan maddeleri taşımak.KPSS B grubu 2022 puanı olmak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4B maddesinde yer alan hükümler şu şekilde belirlenmiştir; 'Bu kanun kapsamında istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esasları kapsamında aykırı hareket etmeleri tespit edilirse sözleşme feshi ve sözleşme dönemi içinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenmiş istisnalar dışında sözleşmenin tek taraflı feshedilmesi durumunda fesih tarihinden bir sene geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel alımlarında istihdam edilemez.' Aynı zamanda başvuru yapacak adayların Türk Ceza Kanunu 53. maddesinde yer alan süreler geçse bile kasten işlenmiş bir suçtan dolayı bir sene ya da daha fazla süre hapis cezası veya affa bile uğrasa devlet ve anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güvenin kötüye kullanımı, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından mahkum edilmemiş olmak. 657 sayılı kanunda yer alan 53. maddedeki hükümler çerçevesinde görevi yapmaya engel ruhsal ve fiziksel hastalık olmaması, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışma engeli olmaması, bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik ya da yaşlılık maaşı almıyor olmak, arşiv ve güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması gerekiyor. Yalnızca KPSS puanının yüksek olması kişilerin belirlenen pozisyonlara seçilmesi için geçerli olmayacaktır. Hizmet sözleşmesi imzalanacak ve sözleşme gerekleri yerine getirilmezse bir ay sonra iptal edilecektir. Adaylar yalnızca bir kadro için başvuru yapabilecekler. KHK ile kamu görevinden atılmış olanlar pozisyonlar için başvuru yapamayacaklar.