En az lise mezunu olanlar dikkat! Kadrolu zabıta alımı yapılacak: KPSS şartı yok!













ESENLER BELEDİYESİ ZABITA ALIMI YAPACAK

ZABITA KADROLARI AÇIKLANDI

Yeni yılın başlangıcında, belediyelerde zabıta alımları yapılacağı duyuruldu. Bu alımlar, belediyelerin hizmetlerini daha etkili hale getirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Bu alımlar için, belediyeler tarafından ayrıntılı bilgiler paylaşıldı. Bu bilgiler arasında, alımların ne zaman gerçekleşeceği, hangi pozisyonlar için alım yapılacağı, başvuruda istenen belgeler, atamaya esas başarı puanının nasıl belirleneceği, sınav yerleri ve tarihleri, sonuçların nasıl duyurulacağı gibi bilgiler yer alıyor. Belediyeler, personel alımları için araştırmalarını sürdürürken, zabıta alımı yapacaklarını duyurdu. Bu alımlar için, belediyeler tarafından belirlenen şartları sağlamak ve başvurularını gerçekleştirmek gerekiyor. Bu alımlar kapsamında, belediyeler arasında zabıta alımı yapacak olan Esenler Belediyesi, 15 ön lisans mezunu ve 10 lise mezunu alımı yapacak.Esenler Belediyesi, belediyelerden yapılan son açıklama kapsamında kurum bünyesinde 25 zabıta alımı yapılacağını duyurdu. İş arayan milyonlarca vatandaş, yayınlanan bu ilanları yakından takip ediyor. Alımlar için detaylar merak edilirken, belediye tarafından tüm ayrıntılar paylaşıldı. İşte alımlarla ilgili merak edilen her şey ortaya konuldu. Başvurular için gerekli şartlar, sınav yeri, tarihi ve saati gibi bilgiler belediye tarafından duyurulacak. Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan ortalaması alınarak belirlenecek. Sınav sonuçları, belediye internet sayfasının "Haberler ve Duyurular" kısmından ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.Esenler Belediyesi, yaptığı açıklama ile 23 Ocak-27 Ocak tarihleri arasında zabıta alımı yapılacağını duyurdu. Bu alımlar için başvurular, Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü'ne yapılmaktadır. Başvurular sadece şahsen yapılmaktadır. Vatandaşlar, başvuru formunu doldurduktan sonra, belgelerini Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü'ne teslim etmelidir. Bu alımlar için gerekli olan tüm detaylar, belediye tarafından açıklandı. Başvurular için gerekli şartlar, sınav yeri, tarihi ve saati gibi bilgiler belediye tarafından duyurulacak. Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan ortalaması alınarak belirlenecek. Sınav sonuçları, belediye internet sayfasının "Haberler ve Duyurular" kısmından ilan edilecek. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacak.Esenler Belediyesi, bünyesinde alım yapılacak zabıtalar için kadroları belirledi. Bu kapsamda, belediye bünyesinde 15 ön lisans mezunu alımı yapacak. Aynı zamanda, lise mezunu olanlar için de 10 kişinin istihdam edileceği açıklandı. Bu alımlar, belediyenin çalışmalarını daha etkili hale getirmek amacıyla gerçekleştiriliyor. Başvurular için gerekli şartlar, sınav yeri, tarihi ve saati gibi bilgiler belediye tarafından duyurulacak. Adayların atamaya esas başarı puanı, sözlü sınav ve Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan ortalaması alınarak belirlenecek. Sınav sonuçları, belediye internet sayfasının "Haberler ve Duyurular" kısmından ilan edilecek.Esenler Belediyesi, bünyesinde zabıta olarak çalışacak kişiler için aşağıdaki şartları istemektedir: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Kamu haklarından mahrum olmaması, Türk Ceza Kanununun 53 maddesi kapsamında geçerli sürelerde olması durumunda bile kasten işlenen suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası bulunan, affa uğrayan, devletin güvenliğine karşı suç İşleyen, anayasal düzenin işleyişine karşı suç işleyen,zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kaçakçılık veya aklımı suçlarından mahkum olmamak, Erkek adayların askerlik durumu kapsamında askerlikle ilgisinin bulunmaması ya da askerlik görevinin tamamlanmış veya ertelenmiş olması gerekmektedir, Görevini yapmaya engel olabilecek beden ve akıl sağlığının olmaması, İlan edilen kadrolar kapsamında başvuru şartlarını taşıması gibi şartların sağlanması gerekmektedir. Esenler Belediyesi tarafından yapılan zabıta alımları kapsamında başvurular 23 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Diğer ilçelerde bulunan belediyelerin de zabıta alımı yapması bekleniyor. Yapılan alımlar kapsamında ise mezunu olan kişilerin de devlet kadrosunda İşe başlama imkanı olacak. Bu alımlar kapsamında, kişilerin belirli şartları sağlaması ve başvurularının gerçekleştirmesi gerekmektedir.