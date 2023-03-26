En az maaşlı zammı kaptı, diğer emeklilere kötü haber! SGK uzmanı kötü haberi verdi: Makas daraldı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam katıldığı canlı yayında emeklilerin yüzünü güldürecek açıklamada bulundu. Bu açıklamaya göre en az emekli aylığı 7 bin 500 liraya ulaştı. Emeklilerin yüzü bu açıklama ile güldü.
NTV ile Star TV tarafından ortak yürütülen canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazeteciler tarafından, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in emeklilere yönelik bir müjdesi vardı; en düşük emekli aylığının ve emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin yükseltilmesi için bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Nasıl bir çalışma söz konusu ve asgari ücret için de benzer bir düzenleme, yeni bir artış söz konusu olur mu ara dönemde" sorusu yöneltildi. Soruyu cevaplayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu ekrandan o zaman bunu açıklayayım. Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla bu çalışmayı yaptık. Demek ki açıklamak yine bana kaldı. Şimdi çalışma tamamlanınca ayrıca sunacaklar ama ben bu akşam buradan güzel bir müjdeyi vermiş olayım. O da bunu 7 bin 500 lira olarak inşallah bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Bu haber ile emeklilerin yüzü gülerken SGK Uzmanı Erdursun, vatandaşları üzen bir açıklamada bulundu. Erdursun yaptığı açıklamada, "Bu zam tüm emeklilere yapılmayacak ancak umarım kamuoyunda bir baskı oluşur ve tüm emeklilere yapılır. Çünkü en düşük emekli aylığını yüzde 58 oranında bir zam yapılmıştı. Her geçen gün en alttaki emekli aylığı ile makas daralıyor" şeklinde konuştu.