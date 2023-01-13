En büyük kredi paketi açıklandı! Tamı tamına 250 milyar lira dağıtılacak: Başvurular resmen başlıyor! Bakan Nebati tarih verdi...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Dolmabahçe'de düzenlenen Maliye Bakanlığı onaylı yatırım destek paketlerinin lansmanında küçük ve orta ölçekli esnaf ve işletmelere yönelik 250 milyar TL'lik kredi
Garanti Fonu (KGF) paketi hakkında önemli bilgiler verdi. Firmaların finansal gücü, geçmiş ödeme davranışları ve teminat ihtiyacına göre 5 gruba ayrıldığını söyleyen Bakan Nebati, "Biz küçük işletmelere kredi vermiyoruz. Birinci gruptaki firmalar güvenilirliği çok yüksek ve garanti sorunu olmayan, beşinci grubun güvenilirliği çok düşüktür. Üçüncü grup için yüzde 60, ikinci grup için yüzde 30 ve dördüncü grup için yüzde 10 kullanmayı planlıyoruz" dedi.
Bakan Nebati yaptığı konuşmada enflasyon dışındaki tüm makroekonomik göstergelerde önemli iyileşmeler sağladıklarını ve enflasyonla mücadeleyi ülkenin en önemli önceliği olarak gördüklerine dikkat çekti.
İŞLETMENİN GİDERLERİNE DESTEK PAKETİ
Bugüne kadar açıklanmış olan tüm destek programları ile 1 milyon 240 bin işletmeye 599 milyar lira işletme kredisi sağladıklarını ve işletmelerin tüm sabit işletme giderlerini desteklediklerini söyleyen Bakan Nebati, "35 milyar TL garanti limiti olan İşletme Maliyeti Destekleme Programı ile İşletme Maliyeti Destekleme Programı ile 1 milyon 240 bin işletmeye destek sağladık” dedi. Başta maaşlar ve kiralar olmak üzere işletmenin tüm sabit giderleri karşıladıklarını belirten Bakan Nebati, konuşmasında "Böylelikle işletmelerimizin sağlıklı bir şekilde faaliyetlerine devam etmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda ihracat işlerimizi desteklemek amacıyla yaklaşık 47.000 firmaya 86,7 milyar TL tutarında ihracat kredisi sağladık. İhracatçı firmalarımıza her alanda destek olduk, olmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. DÖVİZ FAALİYETLERİ İÇİN DESTEK PAKETİ Bakan Nebati, "Bu plan kapsamında, küçük ve büyük sanayimiz başta olmak üzere bu sektörde faaliyet gösteren tüm firmaları destekleyerek mevcut durumda faaliyet gösteren firma sayısını ve ihracat hacmini artırarak cari açığın düşürülmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi. Döviz İşletme Destek Programı kapsamındaki orta ölçekli işletmelerin tahvil limiti 35 milyar TL olduğunu vurgulayan Bakan Nureddin Nebati, "Kalkınma için yatırımın önemini hepimiz biliyoruz. Bu bilinçle program kapsamında yaklaşık 16.000 işletmeye 42,7 milyar TL doğrudan yatırım kredisi sağladık." diye konuştu. ÜRETİM ENDÜSTRİYEL DESTEK PAKETİ Maliye Bakanı Nebati, “İmalat sektörüne yapılacak olan yatırımların ekonomik büyümeye ve istihdam artışına destek olacağı bilinciyle kullandırılacak kredilerin yaklaşık yüzde 38,3'ünü imalat alanında bulunan işletmelere kullandırdık. Sistem çerçevesinde hayata geçirdiğimiz tüm destek programları ile doğrudan ve dolaylı olarak destek vereceğiz. Bu kapsamda 15 milyar TL Sınırlı Üretimi Destekleme Programı ile ülkemiz imalat sektöründe verimliliği, üretimi, istihdamı ve ihracatı artırarak imalata yönelik yatırımları destekleyeceğiz. Sektörleri destekliyoruz. dedi. EYT DESTEK PAKETİ "25 milyar TL garanti limiti olan EYT Destek Programı ile EYT sürecinde işverenlerimizin üzerindeki kıdem yükünü azaltmayı hedefliyoruz." diyen Bakan Nebati, konulmasının devamında "Küçük ve orta ölçekli işletmeler için 10 milyon TL garanti limiti ile bölgesel destek programını destekleyerek yaşadıkları bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunuyoruz. Ayrıca işletme içinde yeşil dönüşümü ve kaynakların verimli kullanımını teşvik ederek KOBİ harcamalarını destek veriyoruz" ifadelerini kullandı. GİRİŞİMCİ VE KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK PAKETİ Bakan Nebati, "İki destek programının da konusu startuplar, genç girişimciler ve teknoloji girişimcileri başta olmak üzere tüm girişimcilerdir. Yüksek teknolojili üretimi destekleyeceğiz. Yeni bir iş yeri açmak veya iş fikri ile faaliyet göstermek isteyen gerçek/tüzel kişi olan kadın girişimcileri ve kadın işletme sahipleri kooperatiflerini, sahip olduğu kadın girişimcilere yönelik destek programı ile destekleyerek kadın girişimcilik ekosistemini güçlendirmeye kararlıyız." dedi. Nebati "4 milyar TL kefalet limitli pogramda Kadın liderliğindeki işletmeler ortaklık paketimize bu yeni paketi ekleyerek, finansal erişim açısından kadınlarımıza karşı aktif bir şekilde ayrımcılık yapmaya devam ediyoruz." diye konuştu. YEŞİL DÖNÜŞÜM - ENERJİDE VERİMLİLİĞE DESTEK PAKETİ 7 milyar TL garanti üst sınırına sahip Yeşil Geçiş ve Enerji Verimliliği Destek Paketi ile iklim değişikliğinin neden olduğu sorunların ülkemiz ekonomisine getirdiği riskleri ortadan kaldıracaklarını söyleyen Bakan Nebati, “Yeşil dönüşüme yönelik projeler için büyük şirketler. Ayrıca üretimin kalite ve miktarını düşürmeyiniz. Enerji tüketimini azaltacak yatırımları destekleyerek enerji verimliliğine katkı sağlayacağız." dedi. TEKNOLOJİ DESTEK PAKETİ Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “Sayın Cumhurbaşkanı, 1 Milyon İstihdam Projesi medyasına ilişkin yaptığınız konuşmada, 4 milyar TL garanti limitli teknoloji destek paketini kamuoyu ile paylaştı. Bu paket ile teknoloji, blockchain, yapay zeka, akıllı şehir, giyilebilir teknoloji, felaket kurtarma merkezi alanlarındaki yazılımları teknoloji şirketlerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz. Bulut hizmetleri gibi belirli alanlarla sınırlıyız. Destek paketinden sadece Teknoloji Geliştirme Bölgesi alanında yerleşik firmalara iş yaparak kurulum garantisi veriyoruz." iafdelerine yer verdi. EĞİTİM DESTEK PAKETİ Bakan Nureddin Nebati, “1 milyar dolar garantili üst sınırı olan Dijital Dönüşüm Destek Paketi ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin dijital dönüşümlerini tamamlamalarına yardımcı olmayı dört gözle bekliyoruz. İnternet altyapısının kurulumu ve kiralanması ile bağlantılı olarak, donanım ve yazılım, destekleyici donanım ve yazılım lisanslarının satın alınması veya kiralanması için ücretlere destek vereceğiz. Garantili limiti 10 milyar TL olan Eğitime Destek Paketi ile personel giderlerini karşılamakta zorlanan özel okullara maddi destek sağlayarak sağlıklı bir şekilde faaliyetlerine devam etmelerini sağlayacağız." diye konuştu. YENİ KONUT İNŞA DESTEK PAKETİ PROGRAMI - EV İNŞA DESTEK PAKETİ Bakan Nebati, "Kefalet limiti 20 milyar TL olan Yeni Konut Yapım Yardım Programı ile konut üreticilerine konut arzını artıracak uygun fiyatlı finansman sağlayacağız. Orta gelirli konut. Paket kapsamında hak sahipleri taahhütte bulunacak." diye konuşurken sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni Konut Programı kapsamındaki projelerinde Proje Tamamlama Garanti Sözleşmesini imzalayacağız. Bu şartları sağlayan girişimcileri destekleyeceğiz. 10 milyar TL garanti limiti dahil olmak üzere inşaat sektöründeki arz-talep dengesizliğini ortadan kaldırmak için yarım kalmış projeleri olan küçük ve orta ölçekli inşaat firmalarına yardımcı olacağız." "BAŞKA KULLANIMA İZİN VERMİYORUZ" Bakan Nebati, "Kredi verenler ve KGF, ödeme ve tasdik sürecini titizlikle takip edecek. Suistimallere kesinlikle izin verme gibi düşüncemiz yok. Bununla ilgili gereken yaptırımları uygulayacağız. Bu kapsamda bir diğer önemli konu da kreditörlerimizin gereken hassasiyeti göstermesi gerektiğidir." dedi. Bankaların kredibilitesine göre yapılan gruba azami ilginin şirketlerin kredibilitesinin belirleyeceğinden bahseden Nebati, "Ancak kaynak dağılımının hedeflerimizle uyumlu olması için almış olduğumuz segmentasyona saygı gösterilmesi önemlidir. Tüm bu çabalar, Türk ekonomik modeliyle birlikte ivme kazanan kalkınma hareketimizi daha yüksek bir düzeye taşımayı ve hep birlikte güçlü bir ülke geleceği inşa etmeyi hedefliyoruz. 200 milyar lirası Maliye Garantili, toplam 14 farklı paketi içeren 250 milyar lira tutarındaki kredi paketinin asırlık vizyonumuzun gerçekleşmesine önemli katkı sağlamasını temenni ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ülkemize ve insanımıza hayırlı olacaktır. Her birinizi en derin duygularımla selamlıyorum” dedi. "YETER Kİ ÜRETİLSİN" Hazine Bakanı Nureddin Nebati, kredi destek paketleri ile ilgili yaptığı açıklamaların sonunda şu ifadelere de yer verdi: "Sınır doldu, artırmaya hazırız. Yeter ki üretin. Biz sözümüzü tuttuk. Bir hafta içinde cumhurbaşkanımız çiftçilerimize bir açıklama yaptı. Dün de esnaflarımıza müjde verdi. Bugün 14 pakette Türkiye'de finansa erişimde zorluk çeken herkes için gerekli imkanları ele aldık. Türkiye Cumhuriyeti'nde ihtiyacı olduğu halde ulaşamadığı ve çok kolay şartlarda temin edemediği bir finansman sıkıntısı olmadığını düşünüyorum. 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılıdır. Bu yüzyıl Türkiye'nin yüzyılıdır. Türkiye'yi taşıyacak olan sizlersiniz. Gelecek hafta, bütçe performansımız da dahil olmak üzere son 1 yıl değerlendirmesi yapacağız. Türk ekonomik modelinin iyi olduğunu göreceğiz. Savaşacak tek bir alanımız kaldı. O zaman en enflasyonist konfor bölgemizdeyiz. Sadece bir yerimiz kaldı. Makroekonomik göstergelerimiz çok iyi görünüyor. 2023 yılına Türkiye'nin 100. kuruluş yıldönümünü selamlayarak başlıyoruz. Kamu ve özel bankalarımız yalnız değil."