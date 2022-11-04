En çok hangi araçlar satıldı? Ekim ayında hangi araçlar daha çok tercih edildi? Ekim ayı en çok satanlar listesi







TÜRKİYE'DE EN ÇOK HANGİ ARAÇLAR SATILDI?











ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE ZAM YAPILDI

Türkiye'de Ekim ayı içerisinde en çok satılan binek ve ticari otomobiller belli oldu. 2021 yılına kıyasla yüzde 14.9 ila 17.1 arasında artış görülen araç satışlarında en çok tercih edilen araçlarda belli oldu. Türkiye'de en çok tercih edilen ilk 5 araç açıklandı. İşte Ekim ayı en çok satanlar listesi…Türkiye'de en çok satılan araçların listesi belli olurken tüm pazarda yer alan araçların genel listesi de açıklandı. Yapılan paylaşım ile birlikte otomobil ve hafif ticari araç satışlarına baktığımızda toplamda 65 bin 222 aracın trafikte yer aldığı görülmektedir. 2021 yılına kıyasla %14.9 oranında bir artış görülmektedir. Hafif ticari ve binek otomobillerde satış adetleri şu şekildedir:Fiat : 13 bin 198 Ford: 7 bin 654 Renault: 6 bin 891 Volkswagen: 5 bin 202 Dacia: 3 bin 687En çok satılan binek otomobil listesinde ise durum birazcık daha değişiklik göstermektedir. Yıllara göre satış oranlarına bakıldığında yüzde 17.1 oranında artış olduğu tespit edilirken toplamda 47 bin 440 aracın trafikte yer aldığı görülmektedir. Kısaca listenin büyük bir çoğunluğunu binek araçlar oluşturmaktadır. Markalara göre en çok satılan 5 otomobil markası belli oldu. Bu markalar şu şekildedir: Fiat: 9 bin 85 Renault: 6 bin 38 Dacia: 3 bin 687 Hyundai: 3 bin 327 Volkswagen: 3 bin 55 Markalara göre hafif ticari araç satış listeleri şu şekildedir: Ford: 6 bin 918 Fiat: 4 bin 113 Volkswagen: 2 bin 147 Toyota: 1.166 Renault: 853 Ekim ayı içerisinde lüks otomobil satışları da oldukça dikkat çekiyor. 44 markanın yer aldığı listedeki otomobil markaları şu şekildedir: Porsche: 43 Maserati: 33 Lexus: 31 Jaguar: 3 Aston Martin: 3 Ferrari: 2 Bentley 1