GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 00:38

En çok hangi araçlar satıldı? Ekim ayında hangi araçlar daha çok tercih edildi? Ekim ayı en çok satanlar listesi

Kasım ayına giriş yaparken Ekim ayı içerisinde en çok satılan otomobillerin listesi belli oldu. Açıklanan listede ticari araçlar ve lüks segmentte bulunan araçlar oldukça dikkat çekti. İşte Ekim ayı en çok satanlar listesi…

GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 00:38
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En çok hangi araçlar satıldı? Ekim ayında hangi araçlar daha çok tercih edildi? Ekim ayı en çok satanlar listesi


Türkiye'de Ekim ayı içerisinde en çok satılan binek ve ticari otomobiller belli oldu. 2021 yılına kıyasla yüzde 14.9 ila 17.1 arasında artış görülen araç satışlarında en çok tercih edilen araçlarda belli oldu. Türkiye'de en çok tercih edilen ilk 5 araç açıklandı. İşte Ekim ayı en çok satanlar listesi…

TÜRKİYE'DE EN ÇOK HANGİ ARAÇLAR SATILDI?

Türkiye'de en çok satılan araçların listesi belli olurken tüm pazarda yer alan araçların genel listesi de açıklandı. Yapılan paylaşım ile birlikte otomobil ve hafif ticari araç satışlarına baktığımızda toplamda 65 bin 222 aracın trafikte yer aldığı görülmektedir. 2021 yılına kıyasla %14.9 oranında bir artış görülmektedir. Hafif ticari ve binek otomobillerde satış adetleri şu şekildedir:



Fiat : 13 bin 198

Ford: 7 bin 654

Renault: 6 bin 891

Volkswagen: 5 bin 202

Dacia: 3 bin 687

Ekim ayında en çok satılan araçlar belli oldu

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE ZAM YAPILDI

En çok satılan binek otomobil listesinde ise durum birazcık daha değişiklik göstermektedir. Yıllara göre satış oranlarına bakıldığında yüzde 17.1 oranında artış olduğu tespit edilirken toplamda 47 bin 440 aracın trafikte yer aldığı görülmektedir. Kısaca listenin büyük bir çoğunluğunu binek araçlar oluşturmaktadır. Markalara göre en çok satılan 5 otomobil markası belli oldu. Bu markalar şu şekildedir:

Fiat: 9 bin 85

Renault: 6 bin 38

Dacia: 3 bin 687

Hyundai: 3 bin 327

Volkswagen: 3 bin 55

Markalara göre hafif ticari araç satış listeleri şu şekildedir:

Ford: 6 bin 918

Fiat: 4 bin 113

Volkswagen: 2 bin 147

Toyota: 1.166

Renault: 853

Ekim ayı içerisinde lüks otomobil satışları da oldukça dikkat çekiyor. 44 markanın yer aldığı listedeki otomobil markaları şu şekildedir:

Porsche: 43

Maserati: 33

Lexus: 31

Jaguar: 3

Aston Martin: 3

Ferrari: 2

Bentley 1 

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Hilal Nas
Hilal Nas
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