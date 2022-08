En çok izlenen romantik komedi filmleri hangileri Bol bol kahkaha ve hüzün barındıran romantik komedi film önerileri

30. Holidate (2020)

29. Arkadaştan Öte (2011) Friends With Benefits





28. Karışık Aile (2014) Blended

27. Aşk Doktoru (2005) Hitch

26. Sen Uyurken (1995) While You Were Sleeping

25. Bridget Jones'un Günlüğü (2001) Bridget Jones's Diary

24. Sevginin Bağladıkları (1993) Sleepless In Seattle





23. 50 İlk Öpücük (2004) 50 First Dates

22. Imagine Me and You (2005)

21. Bay Evet (2008) Yes Man

20. Nedimeler (2011) Bridesmaids

19. Kaza Kurşunu (2007) Knocked Up

18. Adı Çıkmış (2010) Easy A





17. Başka Söze Gerek Yok (2013) Enough Said

16. Dört Nikah Bir Cenaze (1994) Four Weddings and a Funeral

15. Ah Mary Vah Mary (1998) There's Something About Mary

14. Kırk Yıllık Bekar (2005) The 40 Year Old Virgin

13. Kesinlikle, Belki (2008) Definitely, Mayısbe





12. Love, Rosie (2014)

11. Senden Nefret Etmemin 10 Sebebi (1999) 10 Things I Hate About You

10. Aşk Sarhoşu (2002) Punch-Drunk Love

9. Çılgın Aptal Aşk (2011) Crazy, Stupid Love

8. Aşkzede (2008) Forgetting Sarah Marshall

7. Harry Sally ile Tanışınca (1989) When Harry Met Sally





6. Aşk Her Yerde (2003) Love Actually

5. Cesaretin Var Mı Aşka (2003) Love Me If You Dare

4. Aşkın 500 Günü (2009) 500 Days Of Summer

3. Umut Işığım (2012) Silver Linings Playbook

2. Bugün Aslında Dündü (1993) Groundhog Day





1. Amélie (2001)

Film tutkunları sevdikleri ile birlikte izlemek için birbirinden eğlenceli yapımları araştırıyor. Romantik komedi severler en çok izlenen komedi filmlerini merak ediyor. Biz de sizinle en çok izlenen komedi filmlerini paylaştık.Bayram günlerini hiç sevmeyen Sloane ve Jackson, iki farklı karakter olarak karşımıza çıkıyor. Bayramda aileleri tarafından yalnız oldukları için yargılanan ikili hiç istemesede birçok randevuya gider. Birbirleri ile tanışan ikili bundan sonraki her bayram için sevgili rolü yapma kararı alır. IMDb: 6,1 Oyuncular: Emma Roberts, Luke Bracey, Kristin Chenoweth Yönetmen: John WhitesellCiddi ilişki açısından sürekli canı yanan Jamie, bir şirketin başarılı insan kaynakları müdürüdür. Aynı sorunla karşı karşıya olan Dylan ise Los angeles'ta sanat yönetmeni olarak çalışmaktadır. Dylan New York'a yerleşmesi için çaba gösteren Jamie’nin amacına ulaşır ve ikilinin yolları kesişir. Mutlu sona inanmayan ikili birbiriyle arkadaş olarak eğlenirken keyifli vakit geçirmek içinde çabalamaktadır. IMDb: 6,5 Oyuncular: Justin Timberlake, Mila Kunis, Patricia Clarkson Yönetmen: Will GluckEşlerinden ayrılmış ve çocukları ile yaşamlarını devam ettiren Lauren ve Jim iki ebeveyndir. Kötü bir buluşmada birbirleri ile bir araya gelen ikili birbirlerinden uzak kalma kararı alırlar. Ne kadar birbirlerinden uzak kalmak istese de kaderleri bir olan ikilinin Afrika'daki Safari tatilinde yolları kesişir. IMDb: 6,5 Oyuncular: Adam Sandler, Drew Barrymore, Bella Thorne Yönetmen: Frank CoraciErkekten kitabını yazan Alex Hitchens, bir aşk doktorudur. Erkekleri flörtleşmek için tavsiyelerde bulunan ve hayatlarına yeni kadın almalarını sağlayan Alex aşk doktoru olmakta uzmandır. New York'ta dedikodu köşesi yazarlığı yapan Alex kadar donanımlı olan Sara’nın yolu Alex ile kesişir. İki zıt kutup birbirini çekerken Sara’nın Alex'in müşterilerin da biri olması ortaya çıkınca her şey karışır. IMDb: 6,6 Oyuncular: Will Smith, Eva Mendes, Kevin James Yönetmen: Andy TennantHer sabah metroda karşılaştığı Peter’a hayranlık duyan Lucy, bekar bir kadındır. Peter bir gün raylara düşerken Lucy’de onu kurtarmak için çabalar. Peter komaya girerken Lucy de hastanede karşılaştır ailesine Pater’ın nişanlısı olduğunu söyler. Asıl sorun ise Peter’ın kardeşinin gelmesi ile başlayacaktır. Lucy ve Peter’ın kardeşi birbirine aşık olunca ortalık karışır. IMDb:6,7 Oyuncular: Sandra Bullock, Bill Pullman, Peter Gallagher Yönetmen: Jon Turteltaub32 yaşına gelen Bridget, hala işini yoluna koyamazken hayatında aradığı kişiyi de bulamamıştır. Gün içerisinde yaptıklarını hatırlamak ve Tüm hareketlerini kontrol etmek isteyen Bridget, günlük tutma kararı alır. Daha sonra kendisine aşık oldu iki erkek arasında kalan ve karar vermekte zorlanan Bridget’ın neler yapacağı merak ediliyor. IMDb: 6,7 Oyuncular: Renée Zellweger, Colin Firth, Hugh Grant Yönetmen: Sharon MaguireSam eşi Jonah’ın annesi olan Maggie ‘nin ölümü üzerine Seattle’a taşınma kararı alır. Ancak artı bir şehre taşın salar Sam, matem havasından asla kurtulamaz. Babasının içinde bulunduğu duruma fazlası ile Jonah, babasının başka bir kadınla tanışması gerektiğini düşünür. Noel’e yakın bir süreçte oğlunun isteği üzerine bir radyo kanalında karısı ile ilgili özlemini dile getir Sam’i duyan biri aşık olur. Sam ve Annie arasında neler geçeceği merak ediliyor. IMDb: 6,8 Oyuncular: Meg Ryan, Tom Hanks, Bill Pullman Yönetmen: Nora EphronHavai'de hiçbir kadına aşık olmadan istediği gibi eğlenerek hayatına devam eden Dr Henry Roth, Lucy ile tanıştığında bütün hayatı değişir. Henry ve Lucy birbirlerinden hoşlanmaya başlarken aralarında yaşanan etkileşimde ortalığı kasıp kavuracak. Henry genç kadının kısa süreli hafıza kaybı yaşadığını anlaması ile birlikte harekete geçer. Lucy her uyandığında bir önceki gün hatırlamaz ki Henry de her yeni günde Lucy’i kendisini yeniden aşık eder. IMDb: 6,8 Oyuncular: Adam Sandler, Drew Barrymore, Rob Schneider Yönetmen: Peter SegalRachel uzun süredir sevgili olduğu Hector ile evlenmek üzeredir. Düğün hazırlıkları devam ederken düğünde çiçeklerden sorumlu Luce ile tanışan Rachel’in hayatı bir anda değişir. Luce ile aralarında bir etkileşim yaşanırken aralarında geçenlerde büyük bir aşkın ortaya çıkmasını sağlar. Evlenmiş olmasına Luce için hisleri değişmeyen Rachel, gizli bir aşk içerisinde yer alır. IMDb: 6,8 Oyuncular: Piper Perabo, Lena Headey, Matthew Goode Yönetmen: Ol ParkerSosyal hayatı oldukça kötü Carl, sürekli arkadaşlarını eken ve evde tek başına film izleyerek vakit geçiren bir erkektir. Arkadaşının ısrarı üzerine terapiste gitmeye karar Carl, terapide her şeye evet demesi gerektiği üzerine tavsiye alır. Terapiden sonra Carl’ın her Hayır dediğinde başına kötü bir şey gelmeye başlar. Carl’ın evet deme süreci başına ne işler açacak? IMDb: 6,8 Oyuncular: Jim Carrey, Zooey Deschanel, Bradley Cooper Yönetmen: Peyton ReedKadınların ilişki yaşantılarında dertleri azalmaz ki hayatları boyunca karmaşık ilişkiler yaşarlar. Annie, erkeklerde sorunlar yaşarken karmaşık ilişkileriyle de karşımıza çıkar. En yakın arkadaşı arkadaşı Lillian’ın nişanlanması ile baş nedime olan Annie, düğünde konuşma yapar. Oldukça eğlenceli bir karakter olan Annie’nin bu konuşması sonrasında yaşanlarda da oldukça ilgi çekidir. IMDb: 6,8 Oyuncular: Kristen Wiig, Rose Byrne, Mayısa Rudolph Yönetmen: Paul FeigAlison Scott, ablası Debbie ile beraber bir gece kulübüne gider. Burada tanıştığı Ben ile ufak konuşmanın ardından bir anda yakınlık ortaya çıkar. Gece kulübünde birlikleri dans edip Eylemem ve yalnız kalan ikili koyulaşan muhabbetin ardından tek gecelik bir ilişki geçirir. Bu ilişkinin ardından Allison’un hamile olduğu ortaya çıkar. Allison bu çocuğu Ben ile birlikte büyütmek isterken ilk önce Ben’i büyütmek zorunda kalır. IMDb: 6,9 Oyuncular: Seth Rogen, Katherine Heigl, Paul Rudd Yönetmen: Judd ApatowKendi halinde bir lise öğrenci Olive, hakkında çıkan bir dedikodu herkesi meraklandırır.Olive’ın artık bakire olmadı söylenirken tüm bu yaşanan yanlış anlaşılmaları düzeltmek için çabala Olive, hayatının mahvolduğunu düşünür. Dedikodu ile birlikte okulun en popüler kızı olan Olive’ın hayatı değişir. IMDb: 7 Oyuncular: Emma Stone, Malcolm McDowell, Patricia Clarkson Yönetmen: Will GluckHayattaki tek amacı en büyük varlığı olan kızına bakma Eva, yoğun bir tempo içerisinde çalışmaktadır. Kızı okula başlarken okul masraflarını karşılamak için tüm gücüyle çalışır. Masrafları karşılamak için zor durumda olan Eva, bu süreçte Albert ile tanışır. İkili birbirine aşık olurken aralarında yaşanan gelişmeler de dikkat çekmektedir. Marianne, Eva’nın en sevdiği müşterilerinden biri olurken sürekli eski kocası hakkında konuşmak da biraz can sıkıcı oluyor. Marianne’nin eski eşi Albert ile Eva’nın evleneceği görmesi ile ilişkilerini baltalamaya çalışır. IMDb: 7 Oyuncular: Julia Louis-Dreyfus, James Gandolfini, Catherine Keener Yönetmen: Nicole HolofcenerKızlarla sadece gönül eğlendirmek için birlikte olan Charles, evlilik fikrine de oldukça uzaktır. Bir arkadaşının düğününe davet et Charles, Carrie adında bir kadınla tanışması ile birlikte bütün hayatı değişir. Ancak bugüne kadar yaşadığı hayatını da geride bırakmak istemeyen Charles, duygularını ifade etmekte zorlanır. Sürekli yolları kesişen ikilinin birbirini açılamaması ilişkilerini farklı noktalarda yaşamalarına neden olacaktır. IMDb: 7,1 Oyuncular: Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas Yönetmen: Mike NewellHayatı boyunca şanssızlığı da peşinden sürükleyen Ted’in yüzüne gülen şans oldukça şaşırtıcıdır. 17 yaşında okuldaki bütün erkeklerin hayal Mary’nin onunla mezuniyete gitmek istemesi oldukça şaşırtıcıdır. Daha sonra Florida'ya taşınan Mary’i 12 yıl boyunca görmeyen Ted, hala Mary’e aşıktır. Yakın arkadaşının ısrarı üzerine Mary’i takip edecek bir dedektif kiralar. Ancak işler hiç beklenmedik şekilde ilerler. IMDb: 7,1 Oyuncular: Ben Stiller, Cameron Diaz, Matt Dillon Yönetmen: Peter Farrelly, Bobby Farrelly40 yaşında olsa da hala bakir olan Andy, hayatının diğer alanlarında oldukça başarılı bir şekilde ilerlemektedir. İşini, arkadaşlarını seven, oldukça güzel bir evde yaşayan ve çizgi roman koleksiyonu olan Andy, sex yaşantısındaki şanssızlığa son verme kararı alır. 3 çocuk annesi Trish ile tanışan Andy’nin hayatı bir anda beklenmedik şekilde değişir. And ve Trish arasındaki ilişki sex yok kuralı ile başlarken neler yaşanacağı da merak konusu olmaktadır. IMDb: 7,1 Oyuncular: Steve Carell, Catherine Keener, Paul Rudd Yönetmen: Judd ApatowKarısından yeni boşanmaya karar veren Will, kızını okuldan almaya gittiği sırada Mayısa’nın cinsel eğitim dersi aldığını görür. Ancak kızımın cinsellik hakkında sorduğu sorulara cevapsız kalma Will, annesine nasıl aşık olduğunu anlatmak için farklı hikaye ve bulmacalar ortaya çıkarır. IMDb:7,1 Oyuncular: Ryan Reynolds, Abigail Breslin, Isla Fisher Yönetmen: Adam BrooksRosie ve Alex, 5 yaşından beri en yakın arkadaş olurlarken neden aralarında bir aşk yaşanmadığı da merak konusu olmaktadır. Konu aşk ve sevgililik olduğu zaman birbirlerinin en büyük düşmanı olan ikili 18 yaş yaşına geldiğinde yaptıkları seçim mi kararlarla farklı bir hayat yaşamaya başlar. Ancak aralarındaki bağ mesafeler olsada asla kopmaz. Yaşadıkları başarısız ilişkilerde boşanma noktasına gelen ikili birbirlerine ikinci bir şansı verecekler mi? IMDb: 7,2 Oyuncular: Lily Collins, Sam Claflin, Christian Cooke Yönetmen: Christian DitterOldukça güzel ve alımlı olan Bianca, kendisine bakanlarda iz bırakmaktadır. Ablası ise onun tam tersi olurken hayatı boyunca asla bir erkekle görülmemiştir. Bianca’nın Hayatı ise ablasının tavırlar üzerine şekillenmektedir. Aile içerisindeki katı kurallar Bianca’yı etkilerken bir plan yapma kararı alır. İki erkek kardeşinin aynı anda sevgilisi olmazsa kimsenin sevgilisi olmayacağı kuralı doğrultusunda kendisine yeni planlar yapar. IMDb:7,3 Oyuncular: Heath Ledger, Julia Stiles, Joseph Gordon-Levitt Yönetmen: Gil JungerBaşında 7 tane kız kardeş olan Barry Egan, hayatındaki boşlukları ise işi ile doldurmaya çalışır. Kadınlar konusunda oldukça yeteneksiz olan Egan, bir kadınla tanışması sonucunda tüm hayatı değişir. IMDb: 7,3 Oyuncular: Adam Sandler, Emily Watson, Philip Seymour Hoffman Yönetmen: Paul Thomas Anderson40 yaşında olan ve düzenli bir hayatı olan Cal Weaver, iyi bir işi güzel bir evi ve harika bir çocukları vardır. Lise aşkı ile hayatını sürdüğü Wawer, bir gün eşinin kendisini aldattığını öğrenir. Bu olay üzerine boşanmak isteyen ve hayatı hızlıca yön değiştiren Wawer’ın başına gelenler de oldukça dikkat çekiyor. Gece gittiği barda tanıştığı Jacob isimli adam ile hayatı farklı bir boyuta geçer. Jacob yeni kadınlarla tanışması için ona baskı yaparken yaşananlarda merak ediliyor. IMDb: 7,4 Oyuncular: Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore, Emma Stone Yönetmen: John Requa, Glenn FicarraPeter televizyon yıldızı olan sevgilisi Sarah’tan ayrılarak Hawaii'de tatil yapar. Ancak çıktığı tatilde eski sevgilisinden kurtulamayan Peter Sarah ve yeni sevgilisi ile karşılaşır. Sevgilisini oldukça kıskanan Peter yeni bir aşk yaşama kararı alır. Yaşadığı durumu atlatmak isteyen Peter resepsiyonda görevli kızla yakınlaşmaya başlar. IMDb: 7,5 Oyuncular: Jason Segel, Kristen Bell, Russell Brand Yönetmen: Nicholas StollerÇıktıkları bir yolculukta aynı üniversitede okuduklarını fark eden Sally ve Harry okulda hiç birbirlerini görmediklerini fark eder. Birbirleriyle sohbet eden ikilinin konuşmaları bir anda ilişkiler konusuna gelmektedir. Bir kadın ve bir erkeğin arkadaş olamayacağı konusunda tartışmaya başlayan çift New York'a gelmeleri ile birlikte yolları ayrılır. Ancak kader ikisini tekrardan bir araya getirecektir. IMDb: 7,6 Oyuncular: Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher Yönetmen: Rob ReinerNoelden 2 ay öncesinde Londra'da yaşayan ve farklı olayların geçtiği Aşk Her Yerde filmi aşkın tarif edilemez yönünü gözler önüne sermektedir. Kimsenin aşktan kaçamayacağını anlatan filmde neler yaşanacağı ise merak konusu oluyor. IMDb: 7,6 Oyuncular: Hugh Grant, Liam Neeson, Martine McCutcheon Yönetmen: Richard CurtisBirbirlerinin en yakın arkadaşları olan Julien ve Sophie, küçük yaşlarında birbirine meydan okuyarak bütün hünerlerini ortaya dökmeye başlar. Birbirlerini yenmek için girdikleri bu savaşta korkusuzluk üzerine bütün çabalarını gösterir. İkisinin de ailevi problemleri bulunurken birbirleriyle yakınlaştıkları bu süreçte teselliyi de birbirlerinde bulacaktır. IMDb: 7,6 Oyuncular: Guillaume Canet, Marion Cotillard, Thibault Verhaeghe Yönetmen: Yann SamuellTom Summer’ın hayatlarından tamamen çıktıklarından emin olmalarıyla birlikte tanıştıkları ilk günü canlandırmaya başlarlar. Summer Tom’u ilk gördüğü anda aşık olurken hayatının geri kalanını da onunla geçirmek ister. Summer ne aşka nede ilişkilere inanmazken arkadaşlıktan öte bir ilişkilerinin olamayacağını söyler. İkilinin birlikte geçireceğim sıradışı ve eğlenceli hikayenin sonu ne olacak? IMDb: 7,6 Oyuncular: Joseph Gordon-Levitt, Zooey Deschanel, Geoffrey Arend Yönetmen: Marc WebbHayatında değer verdiği bütün her şeyi bir gün içerisinde kaybeden Pat, ciddi bir travma ile karşı karşıya kalır. Yaşadığı travma sonrasında mahkemenin 8 ay rehabilitasyon merkezinde tedavi görme kararı vermesi ile bir süre burada vakit geçirir. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra hayatımı düzene koymak için ailesinin evine yerleşen Pat, düzgün bir adam olabilmek için çabalar. Eski işine geri almak ve karısı Vicky’i tekrardan kazanmak için bütün çabasını gösterecek. Bakalım Pat neler yapabilecek? IMDb: 7,7 Oyuncular: Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro Yönetmen: David O. RussellEkranların sevilen yüzlerinden olan Phill Connors, hava durumu sunucusudur. Fakat kameralar kapandıktan sonra kendini beğenmiş ve kibirli tavırlarıyla dikkat çeken Connors, bir etkinlik kapsamında Pensilvanya’nın kasabalarından birine gitmek zorunda kalır. Buradaki yaşamdan hiç mutlu olmasa da bir süre burada kalmak zorundadır. Aniden çıkan kar fırtınası ile bütün yollar tıkanırken Connors buradaki hayata katlanmak zorunda kalacaktır. Bir zaman döngüsü içerisinde Phill, her gün nefret ettiği o günü tekrar yaşamak zorunda kalır. IMDb: 8 Oyuncular: Bill Murray, Andie MacDowell, Stephen Tobolowsky Yönetmen: Harold RamisAnne ve babasını kaybetmesi ile insanların mutluluğu için çabala Amile, kimseye fark ettirmeden iyilik yapmaya çalışır. Kimsenin takdirine almak için uğraşmaya Amile, yardımlarını da kimse görmeden yapmak için çabalar. Bir gün kendisinin yalnız olduğunu anlayan Amilie’nin hayatında neler yaşanacak? IMDb: 8,3 Oyuncular: Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Rufus Yönetmen: Jean-Pierre Jeunet