YAŞAM
16 Eylül 2022 - 10:57

En Çok Tercih Edilen Pırlanta Yüzük Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzün en popüler pırlanta yüzük modelleri listesinde başı çeken baget yüzük oluyor. Baget kesim, pırlantaya sıra dışı bir görünüm kazandırıyor olmasıyla ön plana çıkıyor.

YAŞAM
16 Eylül 2022 - 10:57
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En Çok Tercih Edilen Pırlanta Yüzük Çeşitleri Nelerdir?

Aşkın global simgelerinden biri de pırlanta yüzüklerdir. Tektaş yüzük olarak da bilinen bu tasarımlar, evlenme tekliflerinin vazgeçilmezi haline gelmekle birlikte, en anlamlı ve en romantik hediye olarak da değerlendiriliyor. Peki, en çok hangi pırlanta yüzüklerin tercih edildiğini merak ediyor musunuz? O halde merakınızı hemen giderelim!

Günümüzün en popüler pırlanta yüzük modelleri listesinde başı çeken baget yüzük oluyor. Baget kesim, pırlantaya sıra dışı bir görünüm kazandırıyor olmasıyla ön plana çıkıyor. Çünkü bu kesim yönteminde uygulanan stil, klasik yuvarlak kesimle oldukça farklıdır. Bu fark da pırlantaya bambaşka bir görünüm kazandırmayı başarıyor. Baguette cut olarak adlandırılan kesim yöntemi uygulandığında pırlanta 14 faset kesim yüzeyine sahip oluyor. ‘’Bu ne anlama geliyor?’’ diye merak edenler için hemen açıklayalım; pırlanta ışığı çok daha fazla oranda yansıtıyor.

Faset kavramı, pırlantanın ışığı yansıtan ve açılı olan yüzeylerine verilen isimdir. Özel bir kesim tekniğinin uygulanmasından kaynaklı olarak pırlantanın derinliği, ışığı yansıtma açısından olumsuz etkilenmiyor. Dolayısıyla küçük ebatlarda bir pırlanta kullanılmış olsa dahi göz alıcı bir ışıltı sunabiliyor ve haliyle yüzük modelinin görenleri büyülemesi de kaçınılmaz oluyor. Tüm bu özellikleri keşfedenler rotasını hiç tereddüt etmeden baget kesime çeviriyor.

Baget Kesim Pırlanta Yüzük Fiyatları

Güncel fiyat bilgisi iletmek için bir model seçimi yapılması lazım… Zira pırlantanın kesiminin yanı sıra bu değerli taşın karatı, berraklığı, inceliği, işçiliği ve rengi gibi unsurlar fiyatların belirlenmesinde dikkate alınan temel unsurlar oluyor. Dolayısıyla modellerin fiyatları son derece değişkendir. Gayet düşük bir bütçeyle de baget kesim pırlanta yüzük satın almak mümkün olabilirken hatırı sayılır oranda bir bütçe gerektiren modeller de piyasada mevcut.

En uygun fiyatla muhteşem ışıltıya sahip bir pırlanta yüzük satın almanızı sağlayan platformların olduğunu da unutmamanız gerekiyor. Bu platformlar arasında hem en güvenilir olanı hem de en fazla sayıda model seçeneği sunanı ise Altınbaş internet sitesidir. Tektaş yüzük dendiğinde ilk akla gelen adres olan bu sitede farklı kesimlerle dizayn edilen pırlanta yüzükleri de incelemek mümkün! Bu arada çok sayıda modelde indirimlerin devam ettiği tüyosunu da ayrıca aktaralım.

EDİTOR
Ilker Önal
Ilker Önal
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