En değerli NBA takımları listesi açıklandı...

Sportico yayınladığı listede geçen sezonun şampiyonu Golden State Warriors, ilk sıraya yükselen takım oldu. Warriors, 2022 yılında %25’lik bir büyümeye imza attı. Son şampiyonu, New York Knicks ve Los Angeles Lakers izledi. Listenin devamı ise şu şekilde: 1-) Golden State Warriors: 7.56 milyar dolar2-) New York Knicks: 6.58 milyar dolar 3-) Los Angeles Lakers: 6.44 milyar dolar 4-) Chicago Bulls: 4.09 milyar dolar 5-) Boston Celtics: 3.92 milyar dolar 6-) Brooklyn Nets: 3.86 milyar dolar 7-) Los Angeles Clippers: 3.73 milyar dolar 8-) Toronto Raptors: 3.34 milyar dolar 9-) Houston Rockets: 3.3 milyar dolar 10-) Dallas Mavericks: 3.26 milyar dolar 2021'den bu yana en büyük yükselişe imza atan takım, Phoenix Suns oldu. Batı Konferansı takımı, tam tamına %56 oranında büyüdü ve değerini 3 milyar dolara çıkardı. Listenin son sırasındaki takım ise yine bir Batı Konferansı takımı olan New Orleans Pelicans oldu. Pelicans'ın değeri yalnızca 1.63 milyar dolar.