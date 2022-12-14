SPOR
14 Aralık 2022 - 19:30

En değerli NBA takımları listesi açıklandı...

2022 yılının son günlerine gelirken sporda yılın bilançoları düşmeye başladı. Her geçen gün yeni bir yılın enleri, ödülleri ve listeleri açıklanıyor. Sportico da her yıl hazırladığı en değerli NBA takımları listesini yayınladı.

SPOR
14 Aralık 2022 - 19:30
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En değerli NBA takımları listesi açıklandı...


Sportico yayınladığı listede geçen sezonun şampiyonu Golden State Warriors, ilk sıraya yükselen takım oldu. Warriors, 2022 yılında %25’lik bir büyümeye imza attı. Son şampiyonu, New York Knicks ve Los Angeles Lakers izledi. Listenin devamı ise şu şekilde:

1-) Golden State Warriors: 7.56 milyar dolar



2-) New York Knicks: 6.58 milyar dolar

3-) Los Angeles Lakers: 6.44 milyar dolar

4-) Chicago Bulls: 4.09 milyar dolar

5-) Boston Celtics: 3.92 milyar dolar

6-) Brooklyn Nets: 3.86 milyar dolar

7-) Los Angeles Clippers: 3.73 milyar dolar

8-) Toronto Raptors: 3.34 milyar dolar

9-) Houston Rockets: 3.3 milyar dolar 

10-) Dallas Mavericks: 3.26 milyar dolar

2021'den bu yana en büyük yükselişe imza atan takım, Phoenix Suns oldu. Batı Konferansı takımı, tam tamına %56 oranında büyüdü ve değerini 3 milyar dolara çıkardı. Listenin son sırasındaki takım ise yine bir Batı Konferansı takımı olan New Orleans Pelicans oldu. Pelicans'ın değeri yalnızca 1.63 milyar dolar.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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