En düşük emekli maaş artışı, bayram ikramiyesi değişikliği ve geçici işçilere kadro düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı!

Sosyal Sigortalar ve Kapsamlı Sağlık Sigortası Kanunu'nda gerçekleştirilen değişiklikle, Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde ödenen 1.100 lira, gelir ve ödeme alanların aylık gelir ve ödemelerini bu dönemde almaları şartıyla 2.000 liraya çıkarılacak. Dosyada 5 bin 500 lira olarak belirlenen aylık asgari ödeme tutarı, emekliler ile yaşlılık, maluliyet ve ölüm yardımı alanlar için 7 bin 500 liraya çıkarılacak. 7 bin 500 liraya asgari emekli maaşı zammı, Nisan ayı ödeme döneminden başlayarak yayım tarihinde yapılacak.
SGK PERSONELİNE 3 AY FAZLA MESAİ
Kanundaki bir başka hükmün yanı sıra, sosyal güvenlik kuruluşlarına ilişkin bazı hükümlere ilişkin kanuna geçici bir hüküm eklenmiştir. Bu nedenle EYT
düzenlemesinin başvuruları kapsamında işlemleri hızlandırmak için çalışanlar 1 Nisan 2023 tarihinden 30 Nisan 2023 tarihine kadar SGK
çerçevesinde 657 sayılı yasaya tabidir. 2023 Devlet Bütçe Kanunu'nda tanımlandığı şekilde ay artı fazla mesai. Saatlik ücretin 10 katını geçmemek kaydıyla fazla mesai ücreti ödenir.
GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞMA SÜRESİ ARTTIRIMI
Tesislerin ihtiyaçlarına göre geçici işçilerin çalışma saatleri de kanunla uzatılacak. Buna göre, geçici pozisyonlarda çalışanların çalışma zamanları aynı vize süresi içerisinde 11 ay 29 güne kadar çıkarılabilecek. Bu sürenin belirlenmesi kapsamında kuruluşun bağlı ya da ilgili olduğu makam, kuruluş ve bakanlık yetkili olacaktır. İşçinin tam kadrolu işçi statüsüne geçememesi nedeniyle geçici işe başladığı veya sözleşmeli vekilinin ait olduğu sosyal güvenlik kuruluşundan emekliliğe veya yaşlılık aylığına hak kazanacağı tarihte iş sözleşmesinin feshedilmesini öngören hükümler getirilmiştir. Bu şekilde iş sözleşmesinin devamına veya feshine karar verme hakkını sözleşmenin taraflarına bırakmayı amaçlamaktadır. İdari kurum, kuruluş ve kuruluşlarda çalışan geçici işçiler, çalıştıkları işyerinde tamamladıkları hizmet süresine göre bu işyerlerindeki boş kadrolara nakledilirler. Sağlık meslek mensubu ile kamu kurum ve kuruluşlarında tutulan sağlık personeli veya pozisyonları arasında ücret eşitliğini sağlamak için ek ödeme yapılacaktır. Güvenlik görevlileri ve hak sahiplerinin vefatı halinde aylıkları en az 7 bin 500 lira olacak. Gazi aylıkları, ölüm halinde yakınlarına ödenen aylıklar ve güvenlik personeli aylıklarına ilişkin düzenleme 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Yüksek yargı organı üyelerinin kişilik haklarına ilişkin hükümler, kanunun yayımını izleyen ayın başında yürürlüğe girecek olup, sağlık meslek mensupları ve bu görevde bulunan personel veya kuruluşların ve kamu makamlarının görevlerinde bulunan personel için kanunun ve diğer düzenlemelerin yayımı tarihini takip eden ayın 1'inde düzenleme yapılacaktır.