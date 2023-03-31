En düşük emekli maaşı 9000 TL oluyor! Emeklilik yılınızı hemen hatırlayın: 1500 TL maaşlara ek ödenecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması sonrasında en düşük emekli maaşlarına 2000 TL zam yapıldı. Böylece Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşı 7500 TL olarak ödenecek ve emekliler zamlı maaşlarına kavuşacaklar. Ancak sürpriz müjdeler bununla da sınırlı değil. Emekliler için intibak zammı da sonunda kabul ediliyor. Uzun bir bekleyişin ardından, milyonlarca emeklinin maaşlarına en az 1500 TL daha artış yapılacak. Bu gelişme emekliler tarafından büyük bir sevinçle karşılanıyor ve seçim öncesinde yapılan bu adım, emeklilerin yaşam standartlarının yükselmesine yardımcı olacak.
1500 TL İNTİBAK ZAMMI EKLENECEK
BAYRAMDA EMEKLİLER 'BAYRAM' EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla yılbaşında %30 oranında arttırılan emekli maaşları, enflasyon ve alım gücündeki düşüş nedeniyle emeklilerin geçimini zorlaştırıyordu. Ancak seçim öncesi gelen ara zam müjdesi emeklileri sevindirdi. En düşük emekli maaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla 7500 TL'ye yükseltildi ve hemen ertesi gün bayram ikramiyelerine 900 TL'lik bir artış yapıldı. Bu da Ramazan bayramı öncesi ödenecek ikramiye miktarını 2000 TL'ye çıkardı. Ancak emeklilerin sevinçleri burada da kalmadı. Yeni bir müjde daha yolda.