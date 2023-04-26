EKONOMİ
26 Nisan 2023 - 18:30

En düşük emekli maaşına kallavi zam! 7500 TL'yi unutun: O tarihten sonra bu kadar olacak

Emeklilere müjdeli bir haber verildi! İntibak düzenlemesi kapsamında emekli maaşlarına yeni bir zam yapılacağı duyuruldu. Yapılan açıklamada, en düşük emekli maaşının 8.800 TL olacağı belirtildi. İşte haberin ayrıntıları...

EKONOMİ
26 Nisan 2023 - 18:30
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En düşük emekli maaşına kallavi zam! 7500 TL'yi unutun: O tarihten sonra bu kadar olacak
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Son zamanlarda emekliler tarafından uzun süredir beklenen intibak zammı ile ilgili yeni gelişmeler duyuruldu. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün yoğun girişimleri sonucunda, intibak düzenlemesi için olumlu adımlar atıldığı ifade edildi. En düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğu biliniyor, ancak intibak düzenlemesi ile bu miktarın 8.800 TL'ye yükseleceği iddia edildi. Emekliler için bu haber büyük bir önem taşıyor ve beklentilerin karşılanması adına umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

ÇİFTE ZAM İLE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 8 BİN 800 TL

emekli

Son günlerde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleriyle gündeme gelen emekli maaşlarına ilişkin gelişmeler emekliler arasında heyecanla bekleniyor. Bayram ikramiyelerine yapılan zam ile sevinen emeklilere şimdi de intibak düzenlemesi müjdesi verildi. Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün yoğun çabalarının sonuç vermesi beklenirken, intibak düzenlemesi ile emekli maaşlarının ne kadar artacağı da sıkça araştırılıyor.



En düşük emekli maaşının 7.500 TL olduğu bilgisi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirtilmişti. Intibak zammı sonrasında ise en düşük emekli maaşının 8.800 TL'ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor. Bu durumda, 1.300 TL'lik intibak zammı ile emekli maaşlarının artacağı ifade ediliyor. Emekliler tarafından merakla beklenen bu düzenlemenin ne zaman gerçekleştirileceği ise henüz netlik kazanmamış durumda. Ancak emekliler için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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