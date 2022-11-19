En düşük EYT'li emekli maaşı kaç lira olacak? EYT emeklisinin alacağı en düşük maaş







EYT’LİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?







EYT EMEKLİSİNİN ALACAĞI EN DÜŞÜK MAAŞ

EYT'lilerin yıllardır beklediği yönetmelik Aralık ayında Meclis'e gelecek. EYT üyeleri, Ocak ayında yönetmeliğin yürürlüğe sonrasında ilk maaşlarını Şubat ayında alacak. EYT’lilerin ilk maaş hesaplaması başladı.Kamuoyunda bilinen adıyla "Emeklilikte Yaşa Takılanlar" veya EYT sorununun çözüleceği ortaya çıktı. Böylece sigorta primi ve sigortalı giriş yılı şartlarını yerine getiren vatandaşlar emekli olmaya hak kazanıyor ve maaş almaya başlıyor.Yasal süreç sona erdikten sonra ilk ödemeler yapılacak. EYT'li vatandaşlar şimdiden ne kadar maaş alacaklarını hesaplamaya başladı.2022 asgari emekli maaşı 3500 lira olacak. Aynı şekilde bin prim günü olan bir EYT emeklisi de en az 3 bin 500 TL maaş alacak. İlk maaşların 2023 Şubat ayında ödeneceği düşünüldüğünde bu miktar yeni yılda daha da artacak. Gündemde asgari emekli maaşının 5000 lira olduğu iddiaları da yer alıyor. Böyle bir düzenleme ile EYT emeklilerinin en düşük maaşı 5000 lira. Yeni yılda emekli maaşlarında ciddi bir artış beklenmekte olup, artışlar enflasyon dikkate alınarak yapılacaktır. Emekliler için promosyonlar ve yeni yıl zammı birleştiğinde, onların yüzlerini güldüren bir süreç haline geldiğine inanılıyor. Bankaların emeklilik promosyonlarını yenilediği biliniyor ve emeklilere 7500 liraya kadar ödeme yapılacağı açıklandı.