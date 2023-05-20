EKONOMİ
20 Mayıs 2023 - 10:57

En düşük memur maaşı 22 bin lira mı, 17 bin lira mı? Net-brüt maaş tartışmasına açıklama geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Memur asgari maaşı ne kadar olacak?' sorusuna açıklık getirerek 22 bin TL'ye çıkarılacağını duyurdu. Ancak söz konusu rakamın net değil brüt olduğu ve net tutarın 17 bin TL olduğu öğrenilince hem Dezenformasyona Karşı Tedbir Merkezi hem de AK Parti peş peşe açıklamalar yaptı ve Temmuz ayında asgari memur maaşının net rakamı açıklandı.

EKONOMİ
20 Mayıs 2023 - 10:57
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En düşük memur maaşı 22 bin lira mı, 17 bin lira mı? Net-brüt maaş tartışmasına açıklama geldi!


Son dönemde yaşanan tartışmaların önüne geçmek ve bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir son dakika açıklaması yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Temmuz ayında memur asgari maaşı 22 bin lira olacak" açıklamasına ilişkin ortaya atılan net-brüt maaş tartışmasına son noktayı koydu.

“SEHVEN SÖYLENMİŞTİR”

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi Temmuz'da bir memur için en düşük maaş net 22 bin lira olacak. Bir yayında 22 bin liranın kesileceğini ifade eden ekonomist Muhammet Bayram, açıkladığı rakamı sehven söylediğini belirterek, asgari memur maaşının Temmuz ayında 22 bin TL olacağını düzeltti." ifadeleri kullanıldı.



En düşük memur maaşı 22 bin lira mı, 17 bin lira mı

“DİL SÜRÇMESİ”

Devletin memurlara yönelik yaptırımları devam ederken, 18 Mayıs'ta A Haber'de memur maaşları hakkında yorum yapan sosyal güvenlik uzmanı Muhammet Bayram, "En düşük memur maaşının net 17 bin lira, brüt olarak ise 22 bin lira seviyelerinde göreceğiz" demişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Bayram, "Medyada bazı konular kara propaganda malzemesine dönüştürülüp sosyal medya üzerinden farklı yerlere taşınabiliyor. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından yapılan duyuruda asgari memur maaşı net 22 bin lira yapılacağı yönündeydi. Bizler de canlı yayın sırasında yapılan dil sürçmesi nedeniyle net maaşın 17 bin lira, brüt maaşın da 22 bin lira olacağını söylemişiz” dedi.

En düşük memur maaşı 22 bin lira mı, 17 bin lira mı

AK PARTİ’DEN AÇIKLAMA

AK Parti'nin grup başkan vekili Emin Akbaşoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda "22 bin lira toplam tutar değil net tutardır" diyerek söz konusu suçlamalara son verdi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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