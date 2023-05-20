Son dönemde yaşanan tartışmaların önüne geçmek ve bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak amacıyla kurulan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir son dakika açıklaması yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Temmuz ayında memur asgari maaşı 22 bin lira olacak" açıklamasına ilişkin ortaya atılan net-brüt maaş tartışmasına son noktayı koydu.
EKONOMİ
20 Mayıs 2023 - 10:57
En düşük memur maaşı 22 bin lira mı, 17 bin lira mı? Net-brüt maaş tartışmasına açıklama geldi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Memur asgari maaşı ne kadar olacak?' sorusuna açıklık getirerek 22 bin TL'ye çıkarılacağını duyurdu. Ancak söz konusu rakamın net değil brüt olduğu ve net tutarın 17 bin TL olduğu öğrenilince hem Dezenformasyona Karşı Tedbir Merkezi hem de AK Parti peş peşe açıklamalar yaptı ve Temmuz ayında asgari memur maaşının net rakamı açıklandı.
EKONOMİ
20 Mayıs 2023 - 10:57