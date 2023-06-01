En düşük memur maaşı ortaya çıktı! Temmuz zammı memurların yüzünü güldürecek!







MEMURLARIN TABAN AYLIĞI NE KADAR? TEMMUZ ZAMMINI NASIL ETKİLEYECEK?







PEKİ MEMURLARIN TABAN AYLIĞI NE DEMEKTİR? MEMURLARIN TABAN AYLIĞI NE KADAR? NASIL HESAPLANIR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan memur maaşlarına zam haberi sonrası memur maaşlarının temmuz ayı maaşlarına nasıl yansıyacağı merak ediliyor. Detaylar haberimizde…Memurların taban maaşlarına zam yapılması için hesaplamalar yapılıyor.Birçok haberde 3.200 TL+45 ek baz maaş artışından bahsediliyor. 11.844 TL olmasına rağmen 11.800 rakamı baz ay değil en düşük memur maaşıdır. Temel aylık maaş tüm memurlar için aynıdır. Doğru rakam 6787,99 TL'dir. Bu haberde de belirtildiği gibi baz ay 15.000 TL ise baz ay 8212,01 TL artırılmalıdır. Artış buna göre hesaplanır. Sonuç olarak memurlar için taban maaş 6787,99 TL oldu. Taban maaş artışıyla birlikte asgari kamu maaşı 15 bin lira olacak. Bize göre temel aylık maaş 15.000 lira olmayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da maaşın 15.000'e, ardından yüzdelik zaamla beraber 22.000'e çıkarılacağını söyledi. Maaşı net 15 bin olacak şekilde taban maaşa zam gelir. Ancak memurlar için asgari maaş 25.000 TL olmalıdır.