Aktüel
17 Ocak 2023 - 15:00

En güzel 'Evet' bu olacak! Garanti Bankası çıldırdı: 200 TL'yi cüzdanınıza koyacak

Her gün yeni bir kampanya haberi yayınlanıyor. Şimdi ise müşterilerine özel hediye kampanyası yapıyor. İşte ayrıntılar haberimizde

Aktüel
17 Ocak 2023 - 15:00
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En güzel 'Evet' bu olacak! Garanti Bankası çıldırdı: 200 TL'yi cüzdanınıza koyacak


En güzel 'Evet' bu olacak! Garanti Bankası çıldırdı: 200 TL'yi cüzdanınıza koyacak. Garanti Bankası yeni yıl müjdesini yaptı. Müşterilerini memnun edecek, sevindirecek haberi verdi. SMS ile evet yazarak başvurularınızı gerçekleştirebileceksiniz. Hesabınıza anında nakit para gelsin. İşte detaylar....

garanti



 

Özel banka denilince Türkiye'de ilk akla gelen bankalardan biri olan Garanti bankasından müşterilerini çok sevindirecek bir kampanya haberi geldi. Bonus kart ve emekli maaş promosyon kampanyalarıyla yeni yıla hızlı bir giriş yaptı Garanti Bankası. Her gün yeni bir kampanya haberi yayınlanıyor. Şimdi ise müşterilerine özel hediye kampanyası yapıyor. İşte ayrıntılar haberimizde...

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GARANTİ BANKASINDAN HEDİYE KAMPANYASI

Garanti bankası kredi kart sahipleri bu haber sizleri ilgilendiriyor. Dikkat! Garanti Bankası kredi kartını kullananlara banka hediye veriyor. Kampanyaya katılım sağlamak ise çok kolay. Bir SMS ile kampanyaya katılım sağlayabiliyorsunuz. Kredi kartınız var ise hiç beklemeden başvurunuzu yapın. Hediye paralarınızı kazanın.

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Kampanya başvuru koşulları nasıl? Nasıl başvuru yapılacak? Bonus seçenekleri neler? Limit tutarı ne kadar? Hangi alışverişler için geçerli? İşte detaylar..

Garanti bankasına ait kredi kartınız var ise bankanın yeni yayınladığı kampanyaya başvuru imkanınız da vardır. Banka müşteri iseniz ve kredi kartınız da var ise www.bonus.com. internet adresinden kampanyaya katılım sağlayanlara 175 TL'lik market alışverişleri için 200 TL kadar bonus para kazandırabiliyor. Bonus flaş uygulamasından hemen katıl sekmesini işaretleyerek cep telefonunuza gelen kısa mesaj bölümünde gıda yazarak 33 40’a göndermeniz gerekiyor. 

KAMPANYA DETAYLARI 

Banka tarafından kampanya detayları tek tek açıklandı. Kampanyaya katılım sağlayabilmek için başvuru işlemlerinizi hallettikten sonra alışverişlerinizden para kazanacaksınız. Nasıl mı? Çok basit. 

Garanti bankası Kredi kartlarınız ile yapacağınız 300 TL ve üzeri 2. alışveriş için her 2. alışverişe 35 TL olmak üzere toplamında 175 TL bonus para kazanacaksınız. İkinci alışverişlerde toplamda 200 TL bonus para da kazanabileceksiniz. 

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