En güzel Kurban Bayramı Mesajları 2022







Kısa, uzun, dualı ve resimli bayram mesajları

En anlamlı 2022 görselli bayram mesajları

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sevdiklerine ve yakınlarına WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal medya hesaplarından Kurban Bayramı mesajları göndermek isteyen vatandaşların en çok uğrak yeri 'En güzel Kurban Bayramı Mesajları' sorgusunun sonucu çıkan mesajlardır. Bu başlığımızı altında ise sizlere, hem resimli hem de dualı bir o kadara da anlamlı mesajları bir araya getirdik.Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu #KurbanBayramı yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle.. Bayramınız mübarek olsun, tüm dertleriniz deva bulsun! Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle... Hepinizin #KurbanBayramı kutlu, mutlu, mübarek olsun. Her geçen yıl "nerede o eski bayramlar" hissi giderek artsa da gönlünüzce bir bayram geçirirsiniz inşallah.Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve bayramınız mübarek olsun. Tüm İslam aleminin ve camiamızın Kurban Bayramı'nı kutlar; sevdikleriniz ile birlikte sağlıklı ve mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz.#KurbanBayramı Kurban Bayramı'nın, ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık, mutluluk dolu ve tedbirlerin elden bırakılmadığı bir bayram diliyoruz.Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz. Bayramın sevgi, barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyor, mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum. Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela ve kötülüklerin arındırıldığı bu güzel günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Kurban Bayramınız kutlu, dualarınız kabul olsunBu bayramda yüzünüz de hep gülümseme, kalbinizde huzur olsun. Kurban Bayramınız kutlu olsun. Küslerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.Şeker tadında bir Kurban Bayramı geçirmenizi diler, her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ederiz iyi bayramlar… Kurban Bayramı vesilesiyle sağlıklı, huzurlu, esenlik dolu günler geçirmenizi diliyorum Bugün dualarınızı her zamankinden daha çok yapın, koruyucu meleklerini avuçlarınızın içine çiçekler döksün, kalplerinize bedeninize ilham versin. Bayramları en hayırlı şekilde geçirmeyi nasip etsin bizlere. Kurban Bayramı'nızı kutlarım. Kurban Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve kardeşlik duygularının coşkuya dönüştüğü bu mübarek günlerin tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum.Rahmet deryasında gönüllerin sevgiye ve dostluğa dönüştüğü Kurban Bayramı'nız kutlu olsun. Kurban Bayramı'nın size ve ailenize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ediyorum. Dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Kurban Bayramı hayırlara vesile olsun.Kurban Bayramı'nın bütün Bayram demek, barış ve kardeşlik demektir. Bayram demek, hatırlama, hatırlanma, heyecan ve huzur demektir. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun.Bayramlar; dargınlıkların unutulduğu, incinen gönüllerin tamir edildiği, coşkuyu ve sevinci hep birlikte yaşayabildiğimiz en özel zamanlardır. Kurban Bayramı'nız kutlu olsun. Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Kurban Bayramı kutlu olsun. Bayramın coşkusunu, mutluluğunu tüm aile bireyleriyle, komşularımızla paylaşarak daha da anlamlı hale getirdiğimiz güzel bir bayram dileğiyle. Bayramınız mübarek olsun. Bizleri bayrama ulaştıran, bizlere bayram sevincini yaşatan Allah'a şükürler olsun. Milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun.Kurban bir olmaktır, birlik olmaktır, birlikte olmaktır. Sevdiklerinizin hep yanınızda olduğu nica bayramlar geçirmeniz dileğiyle... En güzel anıları birlikte paylaşmak, her bayramda hatırlanmak dileğiyle... Sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde mutlu bir bayram geçirmenizi dileriz Evinize gül kokusu essin kalplerinize Allah iyilik versin. Bu bayramda da ellerimiz her zamanki gibi mutlulukla birleşsin. Kurban Bayramı'nızı kutlarım.Bayramlar o kadar büyülüdür ki, gelişi bütün bir yıl beklenir ve gidişindeki keder de ancak böyle bir ikinci geliş ümidiyle hafifler; tasa iken sevinç olur, hüzün iken beklenen bir neşeye dönüşür. Kurban Bayramı'nızın da böyle bir neşeyle gelmesi ve tüm ailenizi sevince boğup evinize bereket getirmesi dileğimizle. İyi bayramlar. Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar... Bizleri birbirimize yakınlaştıran, aynı duygularda buluşturan, umut, birlik ve dirliği sağlayan Kurban Bayramı kutlu olsun. Yüce dinimizin bizlere en güzel hediyelerinden biri olan Kurban Bayramına ulaşmanın emsalsiz huzur ve sevincini yaşıyoruz. Kurban Bayramı'mız mübarek olsun…Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim. Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyaya sevgi, barış, dostluk ve kardeşlik getirmesini diliyorum. İyi bayramlar...