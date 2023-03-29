Yayınlandığı andan itibaren ekranlarda adından söz ettiren Kadir Ezildi ve En Hamarat Benim yeni bölümleri merakla izleniyor. Ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi tanıtıldığında sevilen gündüz programında önemli bir gelişme yaşandı. Sunucu Kadir Ezildi yeni bir gelişmeyi duyurdu. En Hamarat Benim yayın saati değişti. Peki Meraklımın yeni bölümü neden yok? En Hamarat Benim yeni bölümü ne zaman gelecek? Yeni bölümüm saat kaçta? İşte detaylar…
TV Programları
29 Mart 2023 - 09:15
En Hamarat Benim programı için flaş karar! Kadir Ezildi sosyal medyadan duyurdu: Yayından kalktı mı merak edenler dikkat!
FOX TV ekranlarında yayınlanan yarışma programı En Hamarat Benim'in yeni bölümü araştırılmaya başlandı. Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin üstlendiği ve ilgiyle izlenen programın yayın saati merak konusu oldu. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…
TV Programları
29 Mart 2023 - 09:15