En Hamarat Benim programı için flaş karar! Kadir Ezildi sosyal medyadan duyurdu: Yayından kalktı mı merak edenler dikkat!







EN HAMARAT BENİM BİTTİ Mİ?







YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

FOX TV YAYUN AKIŞI 28 MART 2023

Yayınlandığı andan itibaren ekranlarda adından söz ettiren Kadir Ezildi ve En Hamarat Benim yeni bölümleri merakla izleniyor. Ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi tanıtıldığında sevilen gündüz programında önemli bir gelişme yaşandı. Sunucu Kadir Ezildi yeni bir gelişmeyi duyurdu. En Hamarat Benim yayın saati değişti. Peki Meraklımın yeni bölümü neden yok? En Hamarat Benim yeni bölümü ne zaman gelecek? Yeni bölümüm saat kaçta? İşte detaylar…Kadir Ezildi ile birlikte yayınlanan En Hamarat Benim dizisi FOX kanalında heyecanlna seyredilen yapımlar arasında yer almaktadır. En sevilen günlük programlardan biri olan En Hamarat Benim yeni bölümüyle bugün yayınlanmayacak. Hamarat Benim'de izleyici program hakkında daha fazla bilgi aramaya başladı. Hafta içi her gün yayınlanan program saat 13:45'te gösterildi ancak programda büyük bir değişiklik yapıldı.En Hamarat Benim dizisi yeni bölümleri ile ekranlarda yer almayı sürdürüyor. Programın yayın saatinde değişiklik yaşandı. Programın sunucusu Kadir Ezildi, dün akşam sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla programın yayın tanıtımının yapıldığını duyurdu. Sevilerek seyredilen yarışma programının yeni bölüm fragmanında saat değişikliğinin yaşandığı görüldü. Hafta içi her gün yayınlanan Hamarat Benim'de şimdi 15:45'te seyircisiyle buluşuyor.07.45- İlker Karagöz ile Çalar Saat 10.45- Çağla ile Yeni Bir Gün 12.15- Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası 13.15- Yalnız Kalpler 14.30- Taçsız Prenses 15.45- En Hamarat Benim 19.00- Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 20.00- Recep İvedik 5 22.15- Taçsız Prenses 00.45- Recep İvedik 5 02.45- Adım Farah 03.30- Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri