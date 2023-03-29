TV Programları
29 Mart 2023 - 09:15

En Hamarat Benim programı için flaş karar! Kadir Ezildi sosyal medyadan duyurdu: Yayından kalktı mı merak edenler dikkat!

FOX TV ekranlarında yayınlanan yarışma programı En Hamarat Benim'in yeni bölümü araştırılmaya başlandı. Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin üstlendiği ve ilgiyle izlenen programın yayın saati merak konusu oldu. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

TV Programları
29 Mart 2023 - 09:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
En Hamarat Benim programı için flaş karar! Kadir Ezildi sosyal medyadan duyurdu: Yayından kalktı mı merak edenler dikkat!
TAKİP ETTAKİP ET


Yayınlandığı andan itibaren ekranlarda adından söz ettiren Kadir Ezildi ve En Hamarat Benim yeni bölümleri merakla izleniyor. Ekranların sevilen yüzü Kadir Ezildi tanıtıldığında sevilen gündüz programında önemli bir gelişme yaşandı. Sunucu Kadir Ezildi yeni bir gelişmeyi duyurdu. En Hamarat Benim yayın saati değişti. Peki Meraklımın yeni bölümü neden yok? En Hamarat Benim yeni bölümü ne zaman gelecek? Yeni bölümüm saat kaçta? İşte detaylar…

EN HAMARAT BENİM BİTTİ Mİ?

Kadir Ezildi ile birlikte yayınlanan En Hamarat Benim dizisi FOX kanalında heyecanlna seyredilen yapımlar arasında yer almaktadır. En sevilen günlük programlardan biri olan En Hamarat Benim yeni bölümüyle bugün yayınlanmayacak. Hamarat Benim'de izleyici program hakkında daha fazla bilgi aramaya başladı. Hafta içi her gün yayınlanan program saat 13:45'te gösterildi ancak programda büyük bir değişiklik yapıldı.



en hamarat benim

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

En Hamarat Benim dizisi yeni bölümleri ile ekranlarda yer almayı sürdürüyor. Programın yayın saatinde değişiklik yaşandı. Programın sunucusu Kadir Ezildi, dün akşam sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla programın yayın tanıtımının yapıldığını duyurdu. Sevilerek seyredilen yarışma programının yeni bölüm fragmanında saat değişikliğinin yaşandığı görüldü. Hafta içi her gün yayınlanan Hamarat Benim'de şimdi 15:45'te seyircisiyle buluşuyor.

FOX TV YAYUN AKIŞI 28 MART 2023

07.45- İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45- Çağla ile Yeni Bir Gün

12.15- Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.15- Yalnız Kalpler

14.30- Taçsız Prenses

15.45- En Hamarat Benim

19.00- Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00- Recep İvedik 5

22.15- Taçsız Prenses

00.45- Recep İvedik 5

02.45- Adım Farah

03.30- Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ