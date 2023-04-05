En Hamarat Benim yarışması sevenlere kötü haber! Artık o saatte ekranda olmayacak: Kadir Ezildi duyurdu













EN HAMARAT BENİM YAYININDA YENİLİK

EN HAMARAT BENİM ARTIK 13.45’TE YAYINLANACAK

Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim programının ne zaman ekranlara geleceği merak konusu oldu. İlgiyle takip edilen gündüz programları arasında FOX TV ekranlarında hafta içi yayınlanan yarışma programları da yer almaktadır. Yarışma programının yayın saatinde yapılan değişiklik, özellikle ev hanımları arasında büyük yankı uyandırdı.Geçen hafta yeniden planlanan program saati 15:00’di. Ancak izleyicilerden gelen yoğun talep nedeniyle programın yayın saati ertelendi. Bu haberi programın sunucusu Kadir Eğildi açıkladı.FOX TV'nin sevilen gündüz programı En Hamarat Benim yayın saatini bir kez daha güncelledi. Geçen hafta akşama kaydırılan yayın saati yeniden değişti. En Hamarat Benim izleyicilerinden gelen yoğun istek üzerine program eski bir döneme taşındı. Programın sevilen sunucusu Kadir Eğildi, müjdeyi kendisi duyurdu.En Hamarat Benim'in güncel yayın saatini sosyal medya hesaplarından paylaşan Kadir Ezildi, izleyicilerden gelen yoğun talep üzerine En Hamarat Benim'in bugün yayınlanmaya başladığını söyledi. En Hamarat Benim hafta içi her gün 13:45'te FOX TV'de olacak.