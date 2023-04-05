TV Programları
05 Nisan 2023 - 09:45

En Hamarat Benim yarışması sevenlere kötü haber! Artık o saatte ekranda olmayacak: Kadir Ezildi duyurdu

FOX kanalında ekranlara gelen En Hamarat Benim programı yayın saatini güncelledi. 13:00 sıralarında ekranlarda yer alan yarışma programının saati akşam saatlerindeydi. Yoğun isteklerden sonra yayın saatinde değişikliğe gidildi. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniiz...

TV Programları
05 Nisan 2023 - 09:45
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En Hamarat Benim yarışması sevenlere kötü haber! Artık o saatte ekranda olmayacak: Kadir Ezildi duyurdu
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Kadir Ezildi ile En Hamarat Benim programının ne zaman ekranlara geleceği merak konusu oldu. İlgiyle takip edilen gündüz programları arasında FOX TV ekranlarında hafta içi yayınlanan yarışma programları da yer almaktadır. Yarışma programının yayın saatinde yapılan değişiklik, özellikle ev hanımları arasında büyük yankı uyandırdı.

Geçen hafta yeniden planlanan program saati 15:00’di. Ancak izleyicilerden gelen yoğun talep nedeniyle programın yayın saati ertelendi. Bu haberi programın sunucusu Kadir Eğildi açıkladı.



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EN HAMARAT BENİM YAYININDA YENİLİK

FOX TV'nin sevilen gündüz programı En Hamarat Benim yayın saatini bir kez daha güncelledi. Geçen hafta akşama kaydırılan yayın saati yeniden değişti. En Hamarat Benim izleyicilerinden gelen yoğun istek üzerine program eski bir döneme taşındı. Programın sevilen sunucusu Kadir Eğildi, müjdeyi kendisi duyurdu.

EN HAMARAT BENİM ARTIK 13.45’TE YAYINLANACAK

En Hamarat Benim'in güncel yayın saatini sosyal medya hesaplarından paylaşan Kadir Ezildi, izleyicilerden gelen yoğun talep üzerine En Hamarat Benim'in bugün yayınlanmaya başladığını söyledi. En Hamarat Benim hafta içi her gün 13:45'te FOX TV'de olacak.

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Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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