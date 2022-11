En iyi Batman filmleri hangileridir? Batman filmlerini mutlaka bu sıralamaya göre izleyin

BATMAN FİLMİ HANGİ SIRALAMAYLA İZLENMELİ?

İlk defa 1939 yılı Mayıs ayında Detective Comics'in 27. sayısında çizilen çizgi roman kahramanı Batman, o tarihten bu yana bütün dünyanın en sevilen süper kahramanları arasında yerini aldı. Gotham şehrinde kendi yöntemleri ile adaleti sağlayan ve Joker gibi düşmanları ile mücadele eden Batman'la ilgili bu günü kadar pek çok filme imza atıldı.Batman karakterini bu zamana dek on ayrı aktör canlandırdı. Aktörlerdeki bu değişiklik filmler arasında ki hikayenin bütünlüğünü bozdu. Bu yüzden Batman filmlerini vizyona girdikleri tarihe göre izlemek en doğrusudur. İşte, vizyon tarihlerine göre Batman filmleri:Batman (1943) Batman and Robin (1949) Batman: The Movie (1966) Batman (1989) Batman Returns (1992) Batman: Mask of the Phantasm (1993) Batman Forever (1995) Batman and Robin (1997) Batman Begins (2005) The Dark Knight (2008) The Dark Knight Rises (2012) Batman V Superman: Dawn Of Justice (2016) Suicide Squad (2016) Justice League (2017) The Lego Batman Movie (2017) Zack Snyder's Justice League (2021)