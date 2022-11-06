İlk defa 1939 yılı Mayıs ayında Detective Comics'in 27. sayısında çizilen çizgi roman kahramanı Batman, o tarihten bu yana bütün dünyanın en sevilen süper kahramanları arasında yerini aldı. Gotham şehrinde kendi yöntemleri ile adaleti sağlayan ve Joker gibi düşmanları ile mücadele eden Batman'la ilgili bu günü kadar pek çok filme imza atıldı.
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06 Kasım 2022 - 13:06
En iyi Batman filmleri hangileridir? Batman filmlerini mutlaka bu sıralamaya göre izleyin
En sevilen süperkahramanlar arasında yer alan Batman filmleri hayranları tarafından defalarca izleniyor. Peki, en iyi Batman filmleri hangileridir, hangi sıralamayla izlenmeli? İşte, Batman filmleri izlemeniz için en doğru sıralama...
Film
06 Kasım 2022 - 13:06
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