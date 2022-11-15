Selfie çekmek son yılların en trend hareketleri arasında yer alıyor. Öyleki birçok kişi sosyal medya üzerinden selfie yarışına giriyor. Hal böyle olunca selfie tutkunları için kullandıkları telefonun kamerasının kalitesi de büyük önem taşıyor. Başarılı bir selfie çekimi telefonun kamerasının kalitesi kadar, doğru ışık açısı ve telefonu tutma özellikleri gibi pek çok faktörden de etkilenmektedir. Ancak en önemli kriter telefon kamerasının kalitesidir.
TEKNOLOJİ
15 Kasım 2022 - 11:53
En iyi selfie çeken telefonlar hangileri? Selfie için en iyi ön kameraya sahip telefon modelleri
Sosyal medya kullanımlarının hızla artmasıyla birlikte fotoğraf çekilmekte adete bir gelenek haline geldi. Son zamanların trendleri arasında yer alan selfie uygulaması birçok kişi için büyük önem taşıyor. Ancak, selfie çekenler için telefon tercihi de oldukça önemli. Peki, en iyi selfie çeken telefon hangisi? Kamerası iyi olan telefon modelleri hangileri? İşte, en iyi kameraya sahip telefon modelleri...
TEKNOLOJİ
15 Kasım 2022 - 11:53
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