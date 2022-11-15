En iyi selfie çeken telefonlar hangileri? Selfie için en iyi ön kameraya sahip telefon modelleri













EN İYİ SELFİE ÇEKİLEN TELEFONLAR

Selfie çekmek son yılların en trend hareketleri arasında yer alıyor. Öyleki birçok kişi sosyal medya üzerinden selfie yarışına giriyor. Hal böyle olunca selfie tutkunları için kullandıkları telefonun kamerasının kalitesi de büyük önem taşıyor. Başarılı bir selfie çekimi telefonun kamerasının kalitesi kadar, doğru ışık açısı ve telefonu tutma özellikleri gibi pek çok faktörden de etkilenmektedir. Ancak en önemli kriter telefon kamerasının kalitesidir.iPhone 14 Pro, Huawei P40 Pro, Google Pixel 7 Pro, Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 11, iPhone 12 Pro Max, Asus ZenFone 7 Pro, Oppo Reno 4 Lite gibi modeller yüksek çözünürlüğe sahiptir. Bu model telefonlarla en güzel selfie çekim deneyimi yaşayabilirsiniz.