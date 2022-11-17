En iyi ve IMDB puanı en yüksek Türk filmleri

EN İYİ TÜRK FİLMLERİ

Olmadı Kaçarız (2022) – IMDB: 6,6

Bergen (2022) – IMDB: 7,2

Kesişme: İyi Ki Varsın Eren (2022) – IMDB: 7,3

Aykut Enişte 2 (2021) – IMDB: 7,2

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? (2021) – IMDB: 6,2

Beni Çok Sev (2021) – IMDB: 7,0

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (2019) – IMDB: 8,4

Koğuştaki Mucize (2019) – IMDB: 8,3

Müslüm 82018) – IMDB: 7,7

Ayla (2017) – IMDB: 8,4

Dağ 2 (2016) – IMDB: 8,8

Türk sinema tarihine izini bırakmış birçok Türk filmi vardır. Bu filmler arasında en yüksek IMDB puanına sahip olanlar ise sinema severler tarafından araştırılıp ilgi çekmektedir. Geniş hayran kitlesine sahip Türk filmleri ve IMDB puanı yüksek olanlar haberimizdeFilm içerisinde en büyük hayali oyuncu olmak olan hülya isimli kadının başından geçenler anlatılmaktadır. Hülya isimli kadın hayallerine yıllar sonra kavuşuyor.Sosyal medya üzerinde fenomen olan iki yakın arkadaş Emre ve Umut'un bir davete katılmasıyla tatil köyünde bulunan Ezgi isimli geç kızı içerisinde bulunduğu zor durumdan kurtarmak için harekete geçerler.1980 ve 1990'lı yılların müzik dünyasının sevilen isimlerinden olan Bergen'in başından geçen olaylar filmde ele alınırken Bergen'in şöhrete giden yolsa çektikleri ekranlara yansıyor.Trabzon'un Maçka ilçesinde teröristler tarafından haince şehit edilen 16 yaşındaki Eren Bülbül'ün ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in gerçek hayatı ele alınmıştır.İlk serisinde aşık olduğu genç kızlar evlenme hazırlıkları yapan Aykut, ailenin dışlanmış üç kağıtçı damadıyla tanışır ve dolandırıcılıktan yüzü gülmez. Aile de yaşanan komik olaylar filmde ele alınmıştır.Filmde, 1948 yılında doğan ve üstün zekaya sahip olan Gülseren isimli bir kadının çocukluğundan genç kızlığına ve yaşlılığına kadar yaşadıkları trajik ve komik olaylar konu edilmektedir.yıllardır hapis yatan bir baba 14 yaşındaki kızını bir günlüğüne görmek için izin isterken Musa isimli suçlu ve emekliliğini hak etmek üzere gardiyan Sedat gözlemci olarak olaya dahil edilir ve olaylar peş peşe yaşanır.Filmde, halter sporuna adını altın harflerle yazdırmış ve daha 15 yaşındayken ilk Dünya rekorunu kırmış olan Naim Süleymanoğlu’ nun çocukluğundan ölümüne kadar yaşadığı tüm zorluklar ve Türkiye’ ye gelmesinin zorlu hikayesi konu edilmektedir.6 yaşındaki kızı ve aynı zekaya sahip babanın başından geçenler filmde ele alınırken baba işlemediği suçtan ötürü hapse atılır ve idam cezası verilir. Babanın hapishanede yaşadıkları ve kurtuluş hikayesi.Arabesk dünyasının babası olarak bilinen Müslüm Gürses'in zorlukla geçen çocukluğu ve müzik dünyasına nasıl giriş yaptığı anlatılıyor.Kore savaşı döneminde görevli olarak gittiği Kore'de savaş meydanına küçük bir kız çocuğu gelir ve ona Ayla ismi verilir. Astsubay Süleyman ise savaşın bitiminde Ayla'yı Kore'de bırakarak ülkesine dönmek zorunda kalır.Film ilk serisinde olduğu gibi askerler ve teröristlerin savaşı ön planda tutulurken Oğuz ve Bekir’ in 6 yıl sonra Özel Kuvvetler Kurtarma Timi’ ne geri dönerek Irak’ ta kaçırılmış olan Ceyda Balaban isimli gazeteciyi kurtarmak için verdikleri zorlu mücadele konu edilmektedir.