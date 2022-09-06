EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 09:48

En iyilerin buluştuğu TEKNOFEST'te dünya markası CANiK'e yoğun ilgi

Samsun'da Karadeniz coşkusu ile buluşan TEKNOFEST 2022'de gençler, etkinliğin ev sahiplerinden CANiK'in dünyaya açılmış ürünlerini inceleme fırsatı buldu. Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “Her yıl 25'ten fazla ülkede etkinliklere katılıyoruz ancak markamızın doğduğu bu güzel şehirde, gençlerimizle buluşmak bizim açımızdan çok kıymetliydi. Burada, ülkemizin yarınına ışık tutacak keşiflere imza atmaya hazır son derece gencimizle tanıştık. Herkes için iyi bir deneyim oldu” dedi.

EKONOMİ
06 Eylül 2022 - 09:48
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
En iyilerin buluştuğu TEKNOFEST’te dünya markası CANiK’e yoğun ilgi


Türk savunma sanayinin önemli kuruluşlarından Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren dünya markası CANiK, kendi evinde gençlerle buluştu. Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda düzenlenen ve bu yıl Samsun'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST 2022'nin ana sponsorları arasında yer alan CANiK, burada 69 ülkeye ihracatını gerçekleştirdiği ürünlerini gururla sergiledi.

Canik Academy ile 5 bin kişiye atış eğitimi verildi
CANiK'in tüm ürünlerinin sergilendiği TEKNOFEST 2022'de, Savunma Sanayii Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) büyük ilgi gördü. 300 metrekare alana sahip stantta şirket iştiraklerinden UNIDEF ve UNIROBOTICS'in yanı sıra mağaza zinciri CANiK STORE, eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü Canik Academy, inovatif ve sıra dışı eğitim ürünleri CANiK SMART ve CANiK APP de katılımcılarla buluştu. Etkinlikte, ateşli silahların bilinçli ve etkin kullanımına yönelik eğitimler veren Samsun Yurt Savunma iştiraki Canik Academy bünyesinde gerçekleştirilen atışlar, Canik Team sporcuları ve Canik Academy eğitmenleri ile poligonda yapıldı. Burada gerçekleştirilen güvenli atış eğitimine 6 gün boyunca 5 binden fazla kişi katıldı. Airsoftlar aracılığıyla yapılan atışlarda toplamda 60 bin mühimmat kullanıldı.



Samsun Roket Takımı yarıştığı kategoride ikinci oldu
TEKNOFEST 2022 kapsamında gerçekleştirilen Roket Yarışması'nda CANiK'in sponsorluğunda yer alan ‘Samsun Roket Takımı', orta irtifa kategorisinde 49 adet atış yapmaya hak kazanmış takım arasında ikincilik ödülünü aldı. Samsun Roket Takımı'nda Hakkı Ayberk Tasalı, Ahmet Can Uyar, Hasan Emre Öztürk, Gökberk Akyürek, Beytullah Kırcı, Hüdanur Öztekin, Şeyma Çavuşoğlu, Sude Yıldız, Ali Mert Şahin, Emin Bayram ve Akademik Danışman Öğr. Üyesi Dr. Melahat Cihan'ın hazırladığı roket, 10.000 ft irtifa amacı güden orta irtifa kategorisinde 10.207 ft irtifaya, yüzde 2'lik hata payıyla ulaşarak büyük bir başarıya imza attı.

“CANiK'in büyüme hikayesiyle gençlerimize ilham verdik”
Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “Her yıl dünyanın 25 ülkesinde son derece etkinliğe katılıyoruz ancak markamızın doğduğu şehirde ürünlerimizi sergilemek, ev sahibi olarak gençlerimizle, halkımızla buluşmak bizi de çok heyecanlandırdı. Burada ülkemizin yarınına ışık tutacak keşiflere imza atmaya hazır gençlerimizle buluştuk. Markamızın geldiği noktayı onlarla paylaşarak, gençlerimize ilham verdik. Onların gelecekte elde edecekleri başarılarla ülkemizin gelişmesine sunacakları katkılar, çok değerli ve bu noktada bizler de onlara destek vermek için her an elimizden geleni yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Tekstil fabrikaları Bingöllü kadınlara can damarı oldu
Tekstil fabrikaları Bingöllü kadınlara can damarı oldu
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Dolar 18,22 seviyesinde
Dolar 18,22 seviyesinde
Öğretmenlerin eğitim ödeneği ne zaman yatar? 2022-2023 Öğretmenlere kırtasiye yardımı ödeme miktarı ve eğitim ödeneği tarihleri
Öğretmenlerin eğitim ödeneği ne zaman yatar? 2022-2023 Öğretmenlere kırtasiye yardımı ödeme miktarı ve eğitim ödeneği tarihleri
Gayrimenkul satışları 2 milyonu aştı
Gayrimenkul satışları 2 milyonu aştı
Kırtasiye destek paketleri binlerce çocuğa ulaştırılıyor
Kırtasiye destek paketleri binlerce çocuğa ulaştırılıyor
Son Haberler
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Bakan Bilgin'den 'EYT'de son durum' açıklaması!
Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada biz olmayız!
Meral Akşener kırmızı çizgisini çizdi: HDP’nin olduğu masada...
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
WhatsApp'dan iPhone kullanıcılarını kahreden haber: Desteği kesiyor!
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül 2022!
2022 YDS/2 başvuruları alınmaya başlandı: Son başvuru 15 Eylül...
Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması
Bakan Koca'dan 85 bin personel alımına ilişkin açıklaması
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Adnan Oktar davası yeniden görülüyor
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!
Gülşen'in yargılanmasına 21 Ekim'de başlanıyor!
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi: 1 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi, TEM’de tır ağaçlık alana girdi:...
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Konya'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı kim kazandı?
Masterchef 5 Eylül 2022 mavi takım kaptanı kim oldu, kaptanlığı...
Yoğurt, zencefil, zerdeçal, tarçın kürleri ve kullanımı
Yoğurt, zencefil, zerdeçal, tarçın kürleri ve kullanımı
Senegal’de sel: 3 ölü
Senegal’de sel: 3 ölü
Sivasspor - Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek
Sivasspor - Slavia Prag maçını Fran Jovic yönetecek
Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
Özel halk otobüsünden akıllı karavan yaptı
Başkent Hurdacılar Sitesi’nde yangın
Başkent Hurdacılar Sitesi’nde yangın