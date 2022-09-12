Kocaeli'nin Dilovası'nda ilçesinde yaşayan Yağmur Yerlikaya ve Veysel Kesik, en mutlu günlerinde kazaya karıştı. Kına gecesi için hazırlıklarını yapan ve fotoğraf çekimine süsledikleri otomobilleriyle giden çift, bir başka otomobile çarparak kaza yaptı.En mutlu günlerinde neye uğradıklarını şaşkına dönen çift, tesadüf sonucu yaralanmadı.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 10:01
En mutlu günlerinde kaza yaptılar!
Kocaeli'de kına gecesi için fotoğraf çekimine giden çift, gelin arabasıyla kazaya karıştı. Kazada yaralanan olmadı.
YAŞAM
12 Eylül 2022 - 10:01
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