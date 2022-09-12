En mutlu günlerinde kaza yaptılar!













Kocaeli'nin Dilovası'nda ilçesinde yaşayan Yağmur Yerlikaya ve Veysel Kesik, en mutlu günlerinde kazaya karıştı. Kına gecesi için hazırlıklarını yapan ve fotoğraf çekimine süsledikleri otomobilleriyle giden çift, bir başka otomobile çarparak kaza yaptı.En mutlu günlerinde neye uğradıklarını şaşkına dönen çift, tesadüf sonucu yaralanmadı.