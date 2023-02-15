









PTT AVM AYÇİÇEK YAĞI FİYATLARI







En pahalı markalar en ucuza satışa çıktı! Ayçiçek yağında PTT AVM farkını konuşturdu: Fiyat listesine bakmadan geçmeyin! Ayçiçek yağında dev indirim. PTT AVM yaptı yapacağını. Bu fiyatlara bakmadan geçmeyin. Ekonomik koşulların iyice zorlaştığı, alım gücünün düştüğü günümüzde bu indirimli fiyatlar çok fazla konuşulacak gibi. Gören almaya koştu! Sen de kaçırma. İşte PTT AVM'nin güncel ayçiçek yağı fiyatları ve diğer detaylar...Alım gücünün iyice düştüğü günümüzde koşullarında indirimli fiyatlar oldukça merak ediliyor. PTT AVM'de müşterileri için çeşitli ürün seçenekleri ile birlikte alternatifler sunarak kullanım olanağı sağlıyor. Müşterilerinin memnuniyetini ilk hedefe koymaya çalıştıklarını ve ekonomilerini düşündüklerini belirten marketten büyük indirim geldi. Ayçiçek yağını duyan markete koştu. İşte diğer ayrıntılar...PTT AVM'den müşterilerine sürpriz. Her şey çok pahalı ve günümüzde artık her şeyin hesabı kitabı yapılıyor. Market alışverişleri ve özellikle mutfak alışverişlerinden yüzümüz asık dönüyoruz. Nedeni ise fiyatların aşırı yüksek olması. Normalde bu kadar fazla düşünmeyeceğiz bu indirimli fiyatlara ihtiyacımız var. Vatandaşın imdadına ise PTT AVM yetişti. Ekonomik olarak zorluk çekenler için dev bir indirim yayınladı. Yüksek ayçiçek yağı fiyatları nedeniyle zorlanan halk için bu fiyatlar kurtarıcı oldu. İşte mutfağımızın vazgeçilmez ürünlerinden biri olan ayçiçek yağının fiyatları: Komili Ayçiçek Yağı 18 litre 699,00 TL Yudum Ayçiçek Yağı 18 litre 699,00 TL Biryağ Profesyonel Rafine Ayçiçek Yağı 18 litresi 949,90 TL TMO Ayçiçek Yağı 5 litre 4 adet Ayçiçek Yağı 540 TL