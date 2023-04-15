En şanssız ve yüzü gülmeyen burçlar belli oldu: Aşk kapınızı çalmayacak!







AŞK KONUSUNDA EN ŞANSSIZ BURÇLAR







Burçların kişilik özelliklerine etki ettiği gibi hayata karşı da birçok etkisi bulunuyor. Bu burçların aşk konusunda asla yüzleri gülmüyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Burçların hayata etkileri astrolojiyle ilgilenen insanlar tarafından merakla araştırılıyor. Aşk konusunda en şanssız olan burçlardan ilki Koç burcu. Koç burçları kendilerine olan güven ve cesaretleriyle tanınan burçlardır. Koç burçları aniden karar verip ilişkiye başlamaları sebebiyle üzüntü yaşayabilir. Aynı zamanda Koç burçları bağ kuramadıkları için ilişki sürdürmek onlar için zor olabilir. Koç burçları aşk bulmaları için kendilerine zaman tanımalı ve bağ kurma konusunda kendini geliştirmelidir. Diğer aşk konusunda şanssız olan burç ise Boğa burcu. Boğa burçları istikrar ve pratik halleri ile tanınır. Ancak inatçı kişilikleri ve değişimi sevmemeleri sebebiyle duygularını ifade ederken zorlanabilir ve derin bağlar kuramayabilirler. Boğa burçları aşk için şanslarını artırmak için alanlarının dışına çıkmalıdır ve duygularını ifade konusunda kendilerini geliştirmelidir.İkizler burçları da aşk konusunda şanssız burçlardan biri. İkizler burçları zeka ve uyum yetenekleriyle tanınsa da dikkatleri kolay dağılır ve ilişki yaşarken zorlanabilir. Aynı zamanda İkizler burçları güven problemi yaşar. Aşk şanslarının artması için daha kararlı olmak ve dürüst davranmak İkizler burcuna tavsiye edilmektedir. Yengeç burçları da yaşadıkları duyarlılık ve duygusal olmaları sebebiyle partnerlerini kendilerinden uzaklaştırabilir. Yengeç burçları içlerinde olan güvensizlik ve şüphecilik sebebiyle özgüvenlerini artırmalı ve bağımlılıklarıyla mücadele etmelidir. Aslan burçları da aşkı bulurken zorlanabilir. Özgüven ve yaratıcılığıyla tanınan Aslan burçları ilgi toplamayı sevdiği için ilişki kurarken zorlanabilir. Aynı zamanda Aslan burçlarının içinde olan kıskançlık duyguları da ilişkilerini zora sokabilir. Bu sebeple Aslan burçlarının kendilerinden önce partnerlerini düşünmeleri ve empati geliştirmeleri tavsiye edilir. Başak burçları da aşk konusunda şanssız burçlar olarak bilinir. Başak burçları zeka, pratik ve detaycı olmalarıyla tanınır. Ama içlerinde olan mükemmelci duygular onların ilişkilerini zora sokabilir. Aynı zamanda Başak burçları duygularını ifade ederken zorlanabilecekleri gibi soğuk davrandıkları da düşünülebilir. Başak burçlarının aşkı bulabilmeleri için kusursuz insan olmayacağını kabul etmeleri, çok fazla detay düşünmemeleri ve duygularını daha net ifade etmeleri tavsiye edilir.