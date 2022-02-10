En Sık Tercih Edilen Göğüs Estetik Yöntemleri







Estetiğinin pek çok nedeni olabilir. Zorunlu sebeplerle ya da istek doğrultusunda meme büyütme estetiği yapılıyor olabilir.

Bu estetik Sürecinde cerrahla görüşerek, sonuçlarında nasıl bir beklenti içinde olunduğu belirtilir. Bu doğrultuda bir meme büyütme operasyonu gerçekleşir.







Günümüzde estetik operasyonları oldukça artmıştır. Bunun nedeni insanların vücutlarından rahatsızlık duymaları ya da başka sebeplerden kaynaklanıyor olabilir. Meme büyütme ve annelik estetikleri de bu sık yaptırılan estetiklerin başında geliyor.

Meme Büyütme Hangi Durumlarda Yapılır?

gereği duyulabilir. Eğer doktor da onaylarsa, meme büyütme operasyonu gerçekleşir. Ayrıca meme kanseri sonrası da zorunlu ya da isteğe göre meme büyütme estetiği yapılabilir. Sağlık durumuna göre meme büyütme işlemi onaylanır. Operasyonu, kişinin kendi isteği ile yapılabilir. Bazı durumlarda, kadınlarda özgüven eksikliği oluşturabilir. Bu yüzden meme büyütme gereği duyulabilir. Eğer doktor da onaylarsa, meme büyütme operasyonu gerçekleşir. Ayrıca meme kanseri sonrası da zorunlu ya da isteğe göre meme büyütme estetiği yapılabilir. Sağlık durumuna göre meme büyütme işlemi onaylanır.

Meme Büyütme Yöntemleri Nelerdir?

Meme büyütme yöntemleri farklı şekilde olabilir. Meme protezi yerleştirilirken, göğüs kasının altına ya da üstüne yerleştirilir. Meme büyütme yöntemlerinde genel anestezi uygulanır. Operasyon toplamda bir iki saat kadar sürer. Meme protezleri, yuvarlak ya da anatomik şekilde olabilir. Hastanın yapısına göre hangi şekilde protez takılacağı doktor tarafından belirlenir.

Meme Küçültme Öncesi Hazırlık Detayları Neler?

ameliyatından önce kan sulandırıcı ya da başka bir ilaç kullanımı mevcutsa mutlaka bırakmak gerekir. Ayrıca meme küçültme kararı verilmeden önce doktor tarafından bazı tetkikler yapılır. Bu tetkiklerin sonucuna bağlı olarak kişinin ameliyat olup olamayacağına doktor karar verir. Kişinin psikolojik olarak da kendini hazır hissetmesi gerekir. Ameliyatı öncesi hazırlık yapılır. Ameliyattan kısa süre önce, kişinin sigara ve alkolü bırakması gerekir. Ayrıca meme küçültme ameliyatından öncekan sulandırıcı ya da başka bir ilaç kullanımı mevcutsa mutlaka bırakmak gerekir. Ayrıca meme küçültme kararı verilmeden önce doktor tarafından bazı tetkikler yapılır. Bu tetkiklerin sonucuna bağlı olarak kişinin ameliyat olup olamayacağına doktor karar verir. Kişinin psikolojik olarak da kendini hazır hissetmesi gerekir.

Meme Küçültme Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli?

Meme küçültme ameliyatı sonrası bazı durumlara dikkat etmek gerekir. Operasyon sonrasında kişinin bir süre ağır egzersiz ve harekelerden uzak durması gerekir. Olabildiğince ağırlık kaldırmamak gerekir. Ayrıca ameliyat sonrası ilk bir hafta iyi şekilde dinlenmek gerekir. Meme küçültme sonrası, kaliteli bir istirahat şarttır. Bir süre kişinin kendini yormaması ve ev içindeki hareketlerine bile dikkat etmesi gerekir.

Annelik Estetiği Nedir?

Doğum yapan kadınların hamilelik ve doğum esnasında oluşan deformelerinin giderilmesi için yapılan bir operasyondur. Annelik estetiği son zamanlarda özellikle trend haline gelmiştir. Annelerin bu ameliyat sayesinde hem fiziksel hem de psikolojik olarak kendini daha iyi hissetmesi sağlanır.

Annelik Estetiği Nasıl Yapılır?

Vücutta pek çok bölge için yapılabilir. Karın germe, meme dikleştirme ve büyütme, labioplasti, liposuction gibi işlemler uygulanır. Annelik estetiği kişilerin isteği üzerine doktor onayı ile yapılır.

Her bir işlem farklı operasyon olduğu için farklı yöntemlerle uygulanır. Fazla yağları alma, derinin gerdirilmesi gibi çeşitli operasyonlar uygulanır. Bu ameliyatlar esnasında, genel anestezi uygulanır. Operasyonların etkisinden dolayı, ameliyat sonrası kişinin bir süre dinlenmesi faydalı olacaktır.

Annelik Estetiği Avantajları Nelerdir?

sonucu olarak anne, yeniden özgüven sahibi olur. Vücut yeniden eski görünümüne kavuşur. Eskisi gibi sıkı ve derli toplu bir hale gelir. Eski sağlığına kavuşan anne, yeniden kendini iyi hissedecektir. Pek çok avantaj içerir. Doğumdan sonra sarkan vücudun toparlanması, sarkan göğüslerin dikleşmesi gibi durumlar düzeltilir. Ayrıca vücutta oluşan çatlak gibi izler giderilir. Annelik estetiği sonucu olarak anne, yeniden özgüven sahibi olur. Vücut yeniden eski görünümüne kavuşur. Eskisi gibi sıkı ve derli toplu bir hale gelir. Eski sağlığına kavuşan anne, yeniden kendini iyi hissedecektir.

Annelik Estetiği Fiyatları