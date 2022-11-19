MAGAZİN
19 Kasım 2022 - 09:47

En son ne zaman aynı yatağa girdik hatırlamıyorum

Robbie William’sın eşi Ayda Field: En son ne zaman aynı yatağa girdik hatırlamıyorum Robbie Williams'ın eşi Ayda Field seks hayatlarının 'tamamen öldüğünü' söylüyor Ayda Field, kocası Robbie Williams ile seks hayatlarının "tamamen öldüğünü" ve en son ne zaman birlikte yatağa girdiklerini hatırlayamadığını söyledi.

MAGAZİN
19 Kasım 2022 - 09:47
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En son ne zaman aynı yatağa girdik hatırlamıyorum


Robbie William’sın eşi Ayda Field: En son ne zaman aynı yatağa girdik hatırlamıyorum 

Robbie Williams'ın eşi Ayda Field seks hayatlarının 'tamamen öldüğünü' söylüyor



Ayda Field, kocası Robbie Williams ile seks hayatlarının "tamamen öldüğünü" ve en son ne zaman birlikte yatağa girdiklerini hatırlayamadığını söyledi.

43 yaşındaki Amerikalı model, 48 yaşındaki ünlü şarkıcıyla 2010 yılında evlendi ve çift 10 yaşındaki Theodora Rose, sekiz yaşındaki Charlton Valentine, dört yaşındaki Colette Josephine ve iki yaşındaki Beau Benedict olmak üzere 4 çocuğu var.

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Çocuklar ve horlaması

Ayda, yoğun ebeveynlik yaşam tarzları ve Robbie'nin horlaması nedeniyle, seks hayatı için zamanları olmadığı şakasını yaptı.

Ayrı odalarda uyumalarının ve yatağı masa tenisi için kullanmalarının daha iyi olacağını söyledi.

Ayda, "Aslında Rob ile en son ne zaman aynı anda yatağa girdiğimi hatırlamıyorum," diye açıkladı.

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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