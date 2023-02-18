TEKNOLOJİ
18 Şubat 2023 - 01:16

En ucuz akıllı telefonu arayanlar buraya! Samsung indirimiyle ucuz telefonlar listelendi

Samsung markasının en ucuz akıllı telefonlarını merak edenler için liste oluşturduk. İşte en ucuz Samsung modelleri karşınızda.

TEKNOLOJİ
18 Şubat 2023 - 01:16
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En ucuz akıllı telefonu arayanlar buraya! Samsung indirimiyle ucuz telefonlar listelendi
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Samsung, Güney Kore merkezli bir çok uluslu bir teknoloji şirketidir. Şirket, 1938 yılında Lee Byung-chul tarafından bir ticaret şirketi olarak kurulmuştur ve o zamandan beri birçok alanda faaliyet göstermiştir.


Samsung, günümüzde özellikle mobil cihazlar, TV'ler, beyaz eşya, dijital kameralar, yarı iletkenler ve diğer elektronik ürünler gibi birçok alanda ürünler sunmaktadır. Samsung, dünya genelinde en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olarak tanınmaktadır ve aynı zamanda birçok farklı marka altında ürünler sunmaktadır, bunlar arasında Galaxy, Note, A, S ve M serisi akıllı telefonlar yer almaktadır.

Ayrıca araştırma ve geliştirmeye büyük yatırımlar yapmaktadır ve son yıllarda yapay zeka, akıllı ev teknolojileri ve 5G teknolojileri gibi alanlarda öncü bir rol oynamaktadır.



samsung

Samsung'un en ucuz akıllı telefon modelleri genellikle Galaxy A veya Galaxy M serisi olarak adlandırılır. Bunların bazıları şunlar olabilir:

Samsung Galaxy A02s

Samsung Galaxy A03s



Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy M02

Samsung Galaxy M02s

Bu modellerin fiyatları bölgesel farklılıklara göre değişebilir, bu nedenle güncel fiyatları kontrol etmek için Samsung resmi web sitesini veya yerel satıcıları kontrol etmek en doğru bilgi kaynağı olacaktır.

EDİTÖR
İbrahim Bartan
İbrahim Bartan
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