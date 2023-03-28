En ucuz araba modelleri burada! 265.000 TL'ye bile var: Araba almak isteyen listeye bakmadan geçmesin!

Sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar en uygun fiyatlı otomobilleri internet üzerinden araştırmaya devam ediyor. Peki hangi araçlar kampanyalı satılıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
O MARKA ARTIK TÜRKİYE'DEÇin markası olan Changan model artık Türkiye pazarında satışa çıkmaya hazırlanıyor. Dünyada dördüncü otomobil üreticisi olarak üretim yapan markanın Ford, Suzuki, Peugeot gibi markalarla da ortaklığı bulunuyor. Changan modeli Türkiye pazarına girerse 270 bin TL'den satılacağı ile ilgili iddialar konuşuluyor. Yapılan haberler araç sahibi olmak isteyen insanları heyecanlandırırken Changan modelin ülkeye girmesi de araçların yükselmesini sağlayacak. Güncel olarak ülkede sıfır araç bulmak çok zor olduğu için sıfır araçların en ucuzunun da 400 bin TL civarında satıldığı biliniyor. Ülkemizde ikinci el araçların satış sayıları şu şekilde belirlendi;
-Volkswagen marka 16 bin 736 satış -Renault 16 bin 24 satış -Fiat 15 bin 769 satış -Ford 11 bin 816 satış -Opel 6 bin 631 satış -BMW 6 bin 523 satıi -Peugeot 6 bin 156 satış -Hyundai 5 bin 970 satış -Mercedes 5 bin 664 satış -Toyota 4 bin 585 satış yaptı. İkinci el online satış yapılan araç markaları ve sayıları şu şekilde; -Fiat Doblo 3 bin 404 satış -Fiat Fiorino 3 bin 51 satış -Ford Transit Tourneo Courier 2 bin 890 satış -Volkswagen Cady 1.747 satış -Ford Transit Connect 1.615 satış -Volkswagen Transporter 1.484 satış -Renault Kangoo 1.116 satış -Peugeot Partner 967 satış -Ford Transit 755 satış -Citroen Berlingo 747 satış yaptı. En az satış yapan marka 62 satışla Mercedes Benz olarak belirlendi.