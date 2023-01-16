2022 yılında gelen zamlardan en çok etkilenen ürünlerin başında ayçiçek yağı geliyor. Her geçen gün daha da artan fiyatlar vatandaşın alım gücünü zorlarken, güncel ayçiçek yağı fiyatları da merak edilmeye başlandı. Cimri.com isimli internet sitesinde yazan ayçiçek yağı fiyatları piyasadaki ortalamayı göstermiş oldu. Sitede en çok dikkat çeken yağ fiyatı Bizim markasının 189,90 TL'ye satılan ayçiçek yağı oldu.
Aktüel
16 Ocak 2023 - 23:45
En ucuz ayçiçek yağı ayağınıza kadar geldi! 5 litrelikte fiyatlar düştü: O markette kapış kapış gidiyor
Yemeklerin olmazsa olmazı ayçiçek yağındaki fiyat artışlarının ardından vatandaş güncel ayçiçek yağı fiyatlarını araştırmaya başladı. Markaya göre değişen ayçiçek yağının beş litresi ortalama 250 TL'den raflara diziliyor. İşte, markalara göre değişen ayçiçek yağı fiyatları...
Aktüel
16 Ocak 2023 - 23:45