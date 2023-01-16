En ucuz ayçiçek yağı ayağınıza kadar geldi! 5 litrelikte fiyatlar düştü: O markette kapış kapış gidiyor













GÜNCEL AYÇİÇEY YAĞI FİYAT LİSTESİ

2022 yılında gelen zamlardan en çok etkilenen ürünlerin başında ayçiçek yağı geliyor. Her geçen gün daha da artan fiyatlar vatandaşın alım gücünü zorlarken, güncel ayçiçek yağı fiyatları da merak edilmeye başlandı. Cimri.com isimli internet sitesinde yazan ayçiçek yağı fiyatları piyasadaki ortalamayı göstermiş oldu. Sitede en çok dikkat çeken yağ fiyatı Bizim markasının 189,90 TL'ye satılan ayçiçek yağı oldu.Bizim 5 litre ayçiçek yağı: 189,90 Besler 5 litre ayçiçek yağı: 185,90 Komili 5 litre ayçiçek yağı: 215,90 Orkide teneke 5 litre ayçiçek yağı: 199,95 Carrefour 5 litre ayçiçek yağı: 149,50