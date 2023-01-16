Aktüel
16 Ocak 2023 - 23:45

En ucuz ayçiçek yağı ayağınıza kadar geldi! 5 litrelikte fiyatlar düştü: O markette kapış kapış gidiyor

Yemeklerin olmazsa olmazı ayçiçek yağındaki fiyat artışlarının ardından vatandaş güncel ayçiçek yağı fiyatlarını araştırmaya başladı. Markaya göre değişen ayçiçek yağının beş litresi ortalama 250 TL'den raflara diziliyor. İşte, markalara göre değişen ayçiçek yağı fiyatları...

Aktüel
16 Ocak 2023 - 23:45
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En ucuz ayçiçek yağı ayağınıza kadar geldi! 5 litrelikte fiyatlar düştü: O markette kapış kapış gidiyor
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2022 yılında gelen zamlardan en çok etkilenen ürünlerin başında ayçiçek yağı geliyor. Her geçen gün daha da artan fiyatlar vatandaşın alım gücünü zorlarken, güncel ayçiçek yağı fiyatları da merak edilmeye başlandı.

Cimri.com isimli internet sitesinde yazan ayçiçek yağı fiyatları piyasadaki ortalamayı göstermiş oldu. Sitede en çok dikkat çeken yağ fiyatı Bizim markasının 189,90 TL'ye satılan ayçiçek yağı oldu.



 ayçiçek yağı fiyatları

GÜNCEL AYÇİÇEY YAĞI FİYAT LİSTESİ

Bizim 5 litre ayçiçek yağı: 189,90

Besler 5 litre ayçiçek yağı: 185,90

Komili 5 litre ayçiçek yağı: 215,90

Orkide teneke 5 litre ayçiçek yağı: 199,95

Carrefour 5 litre ayçiçek yağı: 149,50

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