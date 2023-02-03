En ucuz ayçiçek yağı PTT AVM'de! Markette sıra beklemeden 5 litre fiyatına 10 litre ayçiçek yağı kapınıza gelsin!

Tarım kredi
Market, 10 LT fiyatına 20 LT TMO Ayçiçek yağı alma fırsatı sunuyor.
TARIM KREDİ MARKET'TEN 10 LT FİYATINA 20 LT TMO AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMİ
Tarım Kredi ve PTT AVM zincir marketleri ile yağ fiyatlarında büyük indirimler yapan Tarım Kredi Market, maddi olarak sıkıntıya düşen vatandaşların alışverişlerinden karlı çıkmaları için 10 LT fiyatına 20 LT TMO Ayçiçek Yağı alma fırsatı sundu. Ülkemizde yağ alışverişleri için zincir marketleri vatandaşların ilk tercihi olurken, son zamanlarda zincir marketlerin çok sık zam uygulamaları nedeniyle vatandaşların karşı karşıya kaldığı durum, Tarım Kredi Market'in düzenlediği kampanyayla çözüldü.
KAMPANYA İLE AYÇİÇEK YAĞI YARI FİYATINA!
Tarım Kredi Market'in düzenlediği kampanya ile 10 LT fiyatına 20 LT TMO Ayçiçek Yağı alma fırsatı, vatandaşların maddi olarak sıkıntılarını gidermelerine yardımcı olmakla kalmayıp, karlı alışveriş yapmalarını da sağlayacak. Kampanyayla satışa sunulan ürünlerin fiyatları şu şekildedir: TMO Ayçiçek yağı 5 LT satış fiyatı 135 TL, TMO Ayçiçek yağı 10 LT satış fiyatı 270 TL, TMO Ayçiçek yağı 20 LT satış fiyatı 540TL olarak sunuluyor. Bu kampanya, Tarım Kredi Market'in zincir marketlerle savaş açmasının sonucunda ortaya çıktı. Kampanya süresince, vatandaşlar Tarım Kredi ve PTT AVM zincir marketlerinden karlı alışverişler yapma imkanına sahip olacaklar. Kampanya süresince, vatandaşların maddi açıdan zor durumda olduklarını göz önünde bulunduran Tarım Kredi Market, sektördeki çoğu marketten daha uygun fiyatlarla alışveriş yapmaları için fırsat sunuyor. Bu uygulamayla, vatandaşların maddi sıkıntılarını gidermelerine yardımcı olarak, alışverişlerinden daha karlı çıkmalarını sağlamayı amaçlamaktadır.