En ucuz beyaz etin adresi Migros oldu! Tavuğu peyniri biten sabah koşa koşa gitsin: Bu fiyatlara bir daha bulunmaz!













MİGROS 15 ŞUBAT 2023 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ

Migros mağazalarında geçerli olan indirimlerle peynirden ete, undan ayçiçek yağına ve bulgura kadar pek çok ürün grubunda tüketicilere indirimli fiyatlar sunuluyor. Banvit Piliç Bonfile 89,63 liraya düşerken Piliç Izgara Tava kilosu 84.72 'den satılıyor. Yarım kilo Pınar Süzme peynir 49,90 TL ve solo 12 kağıt havlu 99 TL'den alıcı buluyor. Migros markette tavuk fileto 30 lira, süzme peynir 49,90 lira ve 0,5 kg süzme peynir indirimli olarak satılıyor. Migros'ta bugün hangi ürünlerde indirim var? İşte yanıtı..Şu an indirimli ürünlerin arasında yer alan Pınar Süzme peynir 69,90 TL'den 20 lira indirildi ve 49,90 TL'den satışa çıkacak. Banvit Tavuk Fileto 1 kg'lık paketler 119,50 TL'den 89,63 TL'ye düşürüldü. 1 kilogramlık Banvit Tavuk Izgara 105,90 TL yerine 84,90 TL'den, ustalıkla pişirilmiş 320 gramlık ızgara köfte ise indirimli olarak 59,90 TL yerine 53,91 TL'den alıcı buluyor.Solo 12 kağıt havlunun 59,90 TL yerine 60 TL indirimle 99,90 TL'ye düştüğü Migros indirim kampanyasında 1 kg kabuklu ceviz 69,90 TL yerine 57,90 TL, 830 gram salça kutusu 44,50 TL yerine 39,90 TL'den satılacak. Beypiliç tavuk bagetin kilosu 44,93 TL'den satılırken Özel Kasap Tekirdağ Köfte 59,90 TL yerine 53,91 TL’ye raflarda yerini bulacak. Solo 32’li tuvalet kağıdının ise 179,90 TL yerine 134 TL'den alıcılara ulaştırılacak. Uludağ Şekersiz Limonata 13,40 TL, Lipton Ice Tea Şeftali 16 TL, 1 KG Eker Kaymaklı Tava Yoğurt 41,95 TL, 6'lı Mayıslo 3 katlı kağıt havlu 44,90 TL’ye satılacak.