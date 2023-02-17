En ucuz beyaz etin adresi Migros oldu! Tavuğu peyniri biten sabah koşa koşa gitsin: Bu fiyatlara bir daha bulunmaz!

Migros mağazalarında geçerli olan indirimlerle peynirden ete, undan ayçiçek yağına ve bulgura kadar pek çok ürün grubunda tüketicilere indirimli fiyatlar sunuluyor. Banvit Piliç Bonfile 89,63 liraya düşerken Piliç Izgara Tava kilosu 84.72 'den satılıyor. Yarım kilo Pınar Süzme peynir 49,90 TL ve solo 12 kağıt havlu 99 TL'den alıcı buluyor. Migros markette tavuk fileto 30 lira, süzme peynir 49,90 lira ve 0,5 kg süzme peynir indirimli olarak satılıyor. Migros'ta bugün hangi ürünlerde indirim var? İşte yanıtı..
Şu an indirimli ürünlerin arasında yer alan Pınar Süzme peynir 69,90 TL'den 20 lira indirildi ve 49,90 TL'den satışa çıkacak. Banvit Tavuk Fileto 1 kg'lık paketler 119,50 TL'den 89,63 TL'ye düşürüldü. 1 kilogramlık Banvit Tavuk Izgara 105,90 TL yerine 84,90 TL'den, ustalıkla pişirilmiş 320 gramlık ızgara köfte ise indirimli olarak 59,90 TL yerine 53,91 TL'den alıcı buluyor.