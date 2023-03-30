Finans
30 Mart 2023 - 01:00

En ucuz sıfır arabanın adresi burada! O modeller 270.000 TL'ye satışa çıktı: Bu fiyata bir daha bulunmaz

Araç almak isteyenleri ilgilendiren haberimizde müjde verildi. O araç modelleri 270 bin TL'den satışa çıkıyor. İşte ayrıntılar...

Finans
30 Mart 2023 - 01:00
2 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
En ucuz sıfır arabanın adresi burada! O modeller 270.000 TL'ye satışa çıktı: Bu fiyata bir daha bulunmaz
TAKİP ETTAKİP ET


Türkiye'de araç fiyatlarının her geçen gün artması, vatandaşların yeni bir araç almayı hayal gibi görmesine neden oluyor. Hatta ikinci el araçlarda bile fiyatlar adeta tavan yapmış durumda. Ancak, ucuz sıfır araç arayanlar için sevindirici bir haber var. Çinli otomobil devi Changan Automobile, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. 

270.000 TL'DEN BAŞLAYACAK

araç



Binek otomobiller, hafif kamyonet ve mikrovan modelleriyle dikkatleri üzerine çeken firma, dünya genelinde birçok marka ile ortaklıkları bulunuyor. Yakın bir zamanda Türkiye'de de faaliyet gösterecek olan Changan Automobile'un son model araçları, 270.000 TL'den satışa sunulacak. Bu da sıfır araç arayışında olan vatandaşlar için önemli bir fırsat olabilir. Eğer iddialar doğruysa, bu fiyata başka sıfır araç bulmak mümkün olmayacak. Bu gelişme, vatandaşların araç sahibi olma hayallerini gerçekleştirmede destekleyici olacaktır.

UCUZ ARAÇ ALMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE!

araç

Çinli otomobil devi Changan Automobile, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Firmanın çok sayıda modelde aracı bulunuyor ve iddialara göre bu araçlar Türkiye'de 270.000 TL'den başlayacak. Bu fiyat, Türkiye'de ikinci el bile bulmak mümkün olmayan bir rakam. Şu anda sıfır araç fiyatları 400.000 TL'den başlarken ikinci el araç fiyatları da 300 bin TL'ye kadar yükselmiş durumda. Bu nedenle, Changan Automobile'un Türkiye pazarına gireceği iddiaları bir hayli heyecan yarattı. Eğer iddialar doğruysa, Changan Automobile'un sıfır araçları, hem ekonomik hem de kaliteli bir seçenek olarak öne çıkacaktır. Bu gelişme, Türkiye'deki araç piyasasında rekabetin artmasına katkı sağlayacak ve vatandaşların araç sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacaktır.

TÜRKİYE'DE İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI HAREKETLİ GEÇİYOR

araç

Pandemi nedeniyle tedarik sorunu tüm dünyada etkisini sürdürürken, Türkiye de bundan nasibini aldı. Sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi ve bu durum ikinci el araç fiyatlarını resmen uçurdu. Türkiye'de en çok satan ikinci el araç modelleri ise şöyle sıralanıyor:

Volkswagen: 16 bin 736 adet satış

Renault: 16 bin 24 adet satış

Fiat: 15 bin 769 adet satış

Ford: 11 bin 816 adet satış

Opel: 6 bin 631 adet satış

BMW: 6 bin 523 adet satış

Peugeot: 6 bin 156 adet satış

Hyundai: 5 bin 970 adet satış

Mercedes Benz: 5 bin 664 adet satış

Toyota: 4 bin 585 adet satış

Bu modellerin en çok satılması, vatandaşların pandemi koşullarında daha ekonomik seçeneklere yönelmesinden kaynaklanıyor olabilir. İkinci el araç piyasasındaki yoğun talep, fiyatlarda belirgin bir artışa sebep oldu ve vatandaşların araç sahibi olma hayallerini zorlaştırdı. Ancak, umut verici haberler de var; özellikle Çinli otomobil firmalarının Türkiye pazarına girmeye hazırlanması, araç fiyatlarındaki rekabetin artmasına ve vatandaşların araç sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayabilir.

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ