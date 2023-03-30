En ucuz sıfır arabanın adresi burada! O modeller 270.000 TL'ye satışa çıktı: Bu fiyata bir daha bulunmaz

Türkiye'de araç fiyatlarının her geçen gün artması, vatandaşların yeni bir araç almayı hayal gibi görmesine neden oluyor. Hatta ikinci el araçlarda bile fiyatlar adeta tavan yapmış durumda. Ancak, ucuz sıfır araç arayanlar için sevindirici bir haber var. Çinli otomobil devi Changan Automobile, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor.
270.000 TL'DEN BAŞLAYACAK
Binek otomobiller, hafif kamyonet ve mikrovan modelleriyle dikkatleri üzerine çeken firma, dünya genelinde birçok marka ile ortaklıkları bulunuyor. Yakın bir zamanda Türkiye'de de faaliyet gösterecek olan Changan Automobile'un son model araçları, 270.000 TL'den satışa sunulacak. Bu da sıfır araç arayışında olan vatandaşlar için önemli bir fırsat olabilir. Eğer iddialar doğruysa, bu fiyata başka sıfır araç bulmak mümkün olmayacak. Bu gelişme, vatandaşların araç sahibi olma hayallerini gerçekleştirmede destekleyici olacaktır.
UCUZ ARAÇ ALMAK İSTEYENLERİN DİKKATİNE!
Çinli otomobil devi Changan Automobile, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor. Firmanın çok sayıda modelde aracı bulunuyor ve iddialara göre bu araçlar Türkiye'de 270.000 TL'den başlayacak. Bu fiyat, Türkiye'de ikinci el bile bulmak mümkün olmayan bir rakam. Şu anda sıfır araç fiyatları 400.000 TL'den başlarken ikinci el araç fiyatları da 300 bin TL'ye kadar yükselmiş durumda. Bu nedenle, Changan Automobile'un Türkiye pazarına gireceği iddiaları bir hayli heyecan yarattı. Eğer iddialar doğruysa, Changan Automobile'un sıfır araçları, hem ekonomik hem de kaliteli bir seçenek olarak öne çıkacaktır. Bu gelişme, Türkiye'deki araç piyasasında rekabetin artmasına katkı sağlayacak ve vatandaşların araç sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olacaktır.
TÜRKİYE'DE İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASI HAREKETLİ GEÇİYOR
Pandemi nedeniyle tedarik sorunu tüm dünyada etkisini sürdürürken, Türkiye de bundan nasibini aldı. Sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale geldi ve bu durum ikinci el araç fiyatlarını resmen uçurdu. Türkiye'de en çok satan ikinci el araç modelleri ise şöyle sıralanıyor: Volkswagen: 16 bin 736 adet satış Renault: 16 bin 24 adet satış Fiat: 15 bin 769 adet satış Ford: 11 bin 816 adet satış Opel: 6 bin 631 adet satış BMW: 6 bin 523 adet satış Peugeot: 6 bin 156 adet satış Hyundai: 5 bin 970 adet satış Mercedes Benz: 5 bin 664 adet satış Toyota: 4 bin 585 adet satış Bu modellerin en çok satılması, vatandaşların pandemi koşullarında daha ekonomik seçeneklere yönelmesinden kaynaklanıyor olabilir. İkinci el araç piyasasındaki yoğun talep, fiyatlarda belirgin bir artışa sebep oldu ve vatandaşların araç sahibi olma hayallerini zorlaştırdı. Ancak, umut verici haberler de var; özellikle Çinli otomobil firmalarının Türkiye pazarına girmeye hazırlanması, araç fiyatlarındaki rekabetin artmasına ve vatandaşların araç sahibi olma hayallerini gerçekleştirmelerine katkı sağlayabilir.