Aktüel
29 Ocak 2023 - 19:30

En ucuz tuvalet kağıdı arayanlar şimdi buldu! 60 TL'ye kadar düştü: O markette satıldığını duyan koşa koşa gidiyor!

Tuvalet kağıtlarında büyük indirimler herkesin çok iyi bildiği o marketten geldi. 80 TL'den 60 TL'ye düşen 12 katlı tuvalet kağıdı şimdi mağazalarda geçerli. İndirim detayları haberimizde..

Aktüel
29 Ocak 2023 - 19:30
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En ucuz tuvalet kağıdı arayanlar şimdi buldu! 60 TL'ye kadar düştü: O markette satıldığını duyan koşa koşa gidiyor!
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Tuvalet kağıdı, fiyat artışlarından nasibini alan temel ihtiyaç maddelerinden biri ancak tuvalet kağıdının fiyatı o kadar arttı ki insanların ceplerinde alev aldı. Tuvalet kağıdına yapılan zamlar vatandaşları zor durumda bırakırken bazen isyan bayraklarını açmalarına bile neden oldu. Yeni yılda tuvalet kağıtlarının yeni fiyatlarını nasıl olacağı merak edilirken, herkesin çok iyi bildiği bir market tuvalet kağıdı fiyatını önemli ölçüde düşürdü.

12'Lİ TUVALET KAĞIDI FİYATI 60 TL'YE DÜŞÜRÜLDÜ!

Mare marka 12'li çift katlı tuvalet kağıdı Migros'ta 60 TL

Mare marka 12'li çift katlı tuvalet kağıdının Migros'ta 80 TL'den 60 TL'ye düştüğü bildirildi. Migros tek seferde 20 TL indirim düzenlerken piyasaya göre çok makul bir indirimin gerçekleştiği değerlendirildi.



Migros, indirimlerden yararlanmak için “Cumadan Cumaya” kampanyasında 27 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasını işaret etti. Bu tarihler arasında Mahle'nin 2 katlı 12 katlı tuvalet kağıdı Migros'ta 59,90 TL'ye satışa sunulacak.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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