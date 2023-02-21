Vatandaşlar artan maliyetlerin yanı sıra, gıda, giyim, mobilya, beyaz eşya, kira ve fatura gibi temel ihtiyaçlarında artan fiyatlar karşısında daha uygun seçenekler arayışına girdi. Bu durum, özellikle son zamanda ayçiçek yağındaki yüksek fiyat artışları ile daha da ayyuka çıktı. Birçok marketin düzenlediği büyük indirim kampanyaları da vatandaşların ilgisini çekiyor. Son dönemde yapılan bir indirim haberinde, 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatında büyük bir indirim yapıldığı belirtildi.
Aktüel
21 Şubat 2023 - 12:30
En ucuzu nerde derken 5 litre ayçiçek yağına dev indirim o marketten geldi! Market market dolaşmayın... Yağda böyle indirim görmedi!
5 litrelik ayçiçek yağı fiyatındaki büyük artışlar sonrası tüketiciler uygun fiyatlı ürünleri araştırıyor. Son olarak bir marketin yaptığı indirimle 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatı tarihi düşük seviyeye geriledi. Haberlerde adı geçen marketin 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatını büyük ölçüde indirdiği ve tüketicilere bu fırsatı kaçırmaması gerektiği söylendi.
Aktüel
21 Şubat 2023 - 12:30