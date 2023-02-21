En ucuzu nerde derken 5 litre ayçiçek yağına dev indirim o marketten geldi! Market market dolaşmayın... Yağda böyle indirim görmedi!







BU FİYATLAR AKIL ALIR GİBİ DEĞİL! 5 LİTRE AYÇİÇEK YAĞI BÖYLE İNDİRİM GÖRMEDİ!







Vatandaşlar artan maliyetlerin yanı sıra, gıda, giyim, mobilya, beyaz eşya, kira ve fatura gibi temel ihtiyaçlarında artan fiyatlar karşısında daha uygun seçenekler arayışına girdi. Bu durum, özellikle son zamanda ayçiçek yağındaki yüksek fiyat artışları ile daha da ayyuka çıktı. Birçok marketin düzenlediği büyük indirim kampanyaları da vatandaşların ilgisini çekiyor. Son dönemde yapılan bir indirim haberinde, 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatında büyük bir indirim yapıldığı belirtildi.Vatandaşlar, gıda fiyatlarındaki artışlarla baş edebilmek için indirim fırsatlarını takip etmeye devam ediyor. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki yüksek artışlar, bir marketin yaptığı büyük indirim haberinin duyulmasıyla vatandaşların ilgisini çekti. 5 litrelik ayçiçek yağı için yapılan indirim, birçok kişi tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki büyük zamlar, 2022 yılında başlayarak vatandaşların bütçelerini zorlamaya devam ediyor. Bu nedenle, indirim haberleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Onur Market'in yaptığı indirim ise "Şaka herhalde" dedirtti. 5 litrelik ayçiçek yağı fiyatını 149,99 TL'ye düşürerek dikkatleri üzerine çekti. Bu fırsatı kaçırmamak için stokların tükenmeden markete uğramak gerekiyor.