GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 11:28

En uygun fiyatlı yağ hangi marketten alınır? Türkiye'nin en uygun yağ satan market listesi belli oldu!

Gün gün zam gelen ürünlerden biri de ayçiçek yağı olarak insanların karşısına çıkıyor. İnsanlar yağı sık sık kullanmak zorunda kalması sebebiyle en uygun yağı nereden alabileceklerini araştırıyor. Ayçiçek yağının en uygun satıldığı marketler belli oldu. Tüm detaylar haberimizde.

GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 11:28
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En uygun fiyatlı yağ hangi marketten alınır? Türkiye'nin en uygun yağ satan market listesi belli oldu!


Ekonomik şartlar nedeniyle sürekli zam gelmeye devam eden ürünlerden biri de ayçiçek yağı olarak listelerde yerini almaya devam ediyor. İnsanlar merakla ayçiçek yağını en uyguna hangi marketten alabileceklerini araştırıyor. Peki en uygun ayçiçek yağı nereden alınır? Ayçiçek yağı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BİM ayçiçek yağı

BİM marketler zinciri insanlar tarafından uygunluğu sebebiyle sık sık tercih edilen bir market. BİM bu hata itibariyle ayçiçek yağı fiyatlarını en uyguna çektiğini duyurdu. BİM markası olan Sole marka ayçiçek yağı 2 litresi BİM'de 59.68 TL'ye, 5 litresi ise 145 TL'ye satılıyor. 4.5 litre Yudum ayçiçek yağı 184 TL, Sırma ve Komili marka ayçiçek yağlarının 5 litresi 175 TL, Biryağ markası 5 litre ayçiçek yağı ise 165 TL'den satılacak.



BİM Yağ Fiyatları

ŞOK ayçiçek yağı

ŞOK marketler zincirinde ayçiçek yağı fiyatları da indirime giriyor. ŞOK marketin kendi markası olan Evin marka ayçiçek yağının 1 litresi 32.50 TL, 2 litresi 65 TL, 5 litresi ise 155 TL'ye satılacak. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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