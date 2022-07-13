Ekonomik şartlar nedeniyle sürekli zam gelmeye devam eden ürünlerden biri de ayçiçek yağı olarak listelerde yerini almaya devam ediyor. İnsanlar merakla ayçiçek yağını en uyguna hangi marketten alabileceklerini araştırıyor. Peki en uygun ayçiçek yağı nereden alınır? Ayçiçek yağı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 11:28
En uygun fiyatlı yağ hangi marketten alınır? Türkiye'nin en uygun yağ satan market listesi belli oldu!
Gün gün zam gelen ürünlerden biri de ayçiçek yağı olarak insanların karşısına çıkıyor. İnsanlar yağı sık sık kullanmak zorunda kalması sebebiyle en uygun yağı nereden alabileceklerini araştırıyor. Ayçiçek yağının en uygun satıldığı marketler belli oldu. Tüm detaylar haberimizde.
GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 11:28