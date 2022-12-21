Aktüel
21 Aralık 2022 - 15:09

En uzun gece bu burçlara zindan olacak! 21 Aralık kış gündönümünün burçlara etkisi! Bu burçlar aman dikkat

21 Aralık ekinoksu her yıl iki kere yaşanıyor. Ekinoks ile birlikte gündüz ve gece saatlerinde uzama ve kısalma başlıyor. Peki, 21 Aralık ekinoksunun burçlara etkisi neler olacak? 21 Aralık ekinoksundan en çok hangi burçlar etkilenecek? İşte 21 Aralık 2022 ekinoksunun burçlara etkileri...

Aktüel
21 Aralık 2022 - 15:09
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En uzun gece bu burçlara zindan olacak! 21 Aralık kış gündönümünün burçlara etkisi! Bu burçlar aman dikkat


Burçlarla yakından ilgilenenler 21 Aralık ekinoksunun kendilerini nasıl etkileyeceğini merak ediyor. İşte, 21 Aralık ekinoksundan kaçma fırsatı bulamayacak burçlar...

21 ARALIK EKİNOKSUNUN BURÇLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Saat 02:55'te Venüs-Uranüs üçgeni kesinleşecek ve etkisi bir hafta sürecek. Farklı sürprizler yaşanması mümkün. 2'li ilişkilerde özgürleşme ihtiyacı duysak da bu ihtiyaç kalıcı olmayacaktır.



Biranda başlayarak biten enteresan ilişkiler yaşanabilir. Parlak, modern ve bohem eşyalar, takılar ve resimlere ilgi duyabilirsiniz. Ay saat 05:30'da Kova burcuna geçiş yapacak. Yani bireysellik ile özgürlüğün ön planda olduğu bir gün olacak.

Orijinal fikirler edinebilir, sosyalleşme için fırsat yakalayarak yeni arkadaş çevreleri kurabilirsiniz. Saat 19:28'de güneş oğlak burcuna geçecek ve Kış Gündönümü başlayacak.

 21 aralık ekinoksunun burçlara etkisi

Saat 21:13'te Ay ile Mars karesi kesinleşecek. Zorlayıcı duygular yaşayarak öfke patlaması yaşayabilir ve düşüncesiz çıkışlarınız olabilir. Kadınlar ile ilişkilerde ya da kadınlar ile alakalı konularda sorunlar yaşanabilir. Sakarlıklar ile kazalar da bugünün kaçınılmazı. Kova, İkizler, Terazi ve Oğlak burçları bu durumlardan en çok etkilenen burçlar olacak.

EN UZUN GECE KAÇ SAAT SÜRÜYOR?

21 Aralık Güney yarımkürede yaz, Kuzey yarımkürede ise kış ayının başlangıcı. Bu tarih itibari ile Kuzey Yarımkürde gündüz saatleri uzayacak, Güney Yarımkürede ise kısalacak. Bundan dolayı Türkiye'de 21 Aralık 2022 Çarşamba günü en uzun gecemizi geçireceğiz.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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