En yakın arkadaşı şehit Dr. Ekrem Karakaya'yı anlattı: Yoksul hastaları ücretsiz muayene ederdi!







"Sıra arkadaşı Polis Memuru İlhan Odabaşı şehit düştüğünde çok üzülmüştü"







"Yoksullara ve yoksul öğrencilere yardım ederdi"

Annesine 'Bayrama kalamam, hastalarım bekler' demiş!

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan ve görevi başındayken bir hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan Dr. Ekrem Karakaya, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Tüm Türkiye, Dr. Ekrem Karakaya'nın ölümü sonrası üzüntüye boğulurken sağlıkta şiddete karşı protestolar başlatıldı. Doktorlar 2 gün iş bırakma eylemine giderken son yolculuğuna uğurlanan Karakaya'nın sınıf arkadaşı Muharrem Özışık, arkadaşıyla birlikte geçirdiği günleri anlattı.Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya ile 1989-1992 yılları arasında Melikgazi İmam Hatip Lisesinde birlikte aynı sınıfta okuyan Muharrem Özışık, Karakaya'nın son yolculuğundan yanındaydı. Onu bizlere anlatan Özışık, arkadaşıyla en son olarak Ramazan ayında düzenledikleri 1992 mezunlarının iftar yemeğinde bira arada olduklarını söyledi. Dr. Ekrem Karakaya'nın ne kadar iyi bir insan olduğundan bahseden Muharrem Özışık, okuldayken sıra arkadaşı olan ve daha sonra polis memuru olarak göreve başlayan İlhan Odabaşı'nın şehit düştüğünü öğrendikten sonra Ekrem Karakaya'nın çok üzüldüğünü söyledi. Özışık, arkadaşından bahsederken 'Ekrem çok vefalı ve arkadaşlarına düşkündü.' ifadelerini kullanırken her buluştuklarında İlhan'ı yad ettiğini belirtti. İlhan ile Ekrem'in kaderlerinin aynı olduğunu dile getiren Muharrem Özışık, Ekrem Karakaya'nın babasının 1 öğretmen maaşıyla 8 çocuğunu okuttuğunu ve hepsinin iyi yerlere gelmesini sağladığını kaydetti.Ekrem kardiyoloji uzmanı olması sonras Mehmet Murat'ın öğretim üyesi, Hasan Sami ve Şerife'nin ise mühendis olduğunu söyleyen Özışık, Selman'ın öğretmen, Ömer'in ise tapu kadastro memuru olduğunu aktardı.Dr. Ekrem Karakaya'nın çok hayırsever olduğundan bahseden Muharrem Özışık; 1992 mezunları olarak bir araya geldiklerinde mutlaka üniversiteye hazırlanan yoksul çocuklara yardım topladıklarını belirterek Ekrem Karakaya'nın yardım denildiğinde hep ilk sıralarda yer aldığını ve birçok yoksul çocuğun eğitimine sayısız katkılar sunduğunu söyledi. Özışık, Karakaya'nın Kayseri'de çalıştığı dönemlerde ise ekonomik durumu iyi olmayan çok sayıda hastayı ücretsiz olarak muayene ettiği gururla anlattı. Okulda okudukları sırada paraları olmadığı için öğlenleri çemenli ekmek yiyerek karınlarının doyuduğunu anlatan Muharrem Özışık, Ekrem Karakaya'nın en büyük hedefinin doktor olmak olduğunu ve bu konuda azmederek istediği yere geldiğini de sözlerine ekledi.Diğer taraftan; Dr. Ekrem Karakaya'nın hafta sonunda babasının yetiştirdiği dutlardan yemen için ailesinin oturduğu Develi'ye gittiği ortaya çıktı. Annesinin, oğluna Kurban Bayramı'na az bir süre kaldığını ve bayramdan sonra geri gitmesi için ısrar ettiği öğrenilirken, Dr. Ekrem Karakaya'nın annesinin ısrarını kabul etmediği ve 'bayrama kalamam, hastalarım bekler' diyerek baba ocağından ayrılarak görevi başına geldiği söylendi.