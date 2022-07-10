GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 01:54

En yakın arkadaşı şehit Dr. Ekrem Karakaya'yı anlattı: Yoksul hastaları ücretsiz muayene ederdi!

Konya'da Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Ekrem Karakaya, görevi başında silahlı saldırıya uğradı ve vahşice öldürüldü. Tüm Türkiyeyi ayağa kaldıran saldırı sonrasında Dr. Ekrem Karakaya'nın en yakın arkadaşı Karakaya'yı anlattı. Muharrem Özışık'ın anlattıkları duyanların tüylerini diken diken etti.

GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 01:54
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
En yakın arkadaşı şehit Dr. Ekrem Karakaya'yı anlattı: Yoksul hastaları ücretsiz muayene ederdi!


Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyoloji Uzmanı olarak görev yapan ve görevi başındayken bir hasta yakını tarafından saldırıya uğrayan Dr. Ekrem Karakaya, uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Tüm Türkiye, Dr. Ekrem Karakaya'nın ölümü sonrası üzüntüye boğulurken sağlıkta şiddete karşı protestolar başlatıldı. Doktorlar 2 gün iş bırakma eylemine giderken son yolculuğuna uğurlanan Karakaya'nın sınıf arkadaşı Muharrem Özışık, arkadaşıyla birlikte geçirdiği günleri anlattı.

Dr. Ekrem Karakaya

"Sıra arkadaşı Polis Memuru İlhan Odabaşı şehit düştüğünde çok üzülmüştü"



Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya ile 1989-1992 yılları arasında Melikgazi İmam Hatip Lisesinde birlikte aynı sınıfta okuyan Muharrem Özışık, Karakaya'nın son yolculuğundan yanındaydı. Onu bizlere anlatan Özışık, arkadaşıyla en son olarak Ramazan ayında düzenledikleri 1992 mezunlarının iftar yemeğinde bira arada olduklarını söyledi.

Dr. Ekrem Karakaya'nın ne kadar iyi bir insan olduğundan bahseden Muharrem Özışık, okuldayken sıra arkadaşı olan ve daha sonra polis memuru olarak göreve başlayan İlhan Odabaşı'nın şehit düştüğünü öğrendikten sonra Ekrem Karakaya'nın çok üzüldüğünü söyledi.

Özışık, arkadaşından bahsederken 'Ekrem çok vefalı ve arkadaşlarına düşkündü.' ifadelerini kullanırken her buluştuklarında İlhan'ı yad ettiğini belirtti. İlhan ile Ekrem'in kaderlerinin aynı olduğunu dile getiren Muharrem Özışık, Ekrem Karakaya'nın babasının 1 öğretmen maaşıyla 8 çocuğunu okuttuğunu ve hepsinin iyi yerlere gelmesini sağladığını kaydetti.

Dr. Ekrem Karakaya

Ekrem kardiyoloji uzmanı olması sonras Mehmet Murat'ın öğretim üyesi, Hasan Sami ve Şerife'nin ise mühendis olduğunu söyleyen Özışık, Selman'ın öğretmen, Ömer'in ise tapu kadastro memuru olduğunu aktardı.

"Yoksullara ve yoksul öğrencilere yardım ederdi"

Dr. Ekrem Karakaya'nın çok hayırsever olduğundan bahseden Muharrem Özışık; 1992 mezunları olarak bir araya geldiklerinde mutlaka üniversiteye hazırlanan yoksul çocuklara yardım topladıklarını belirterek Ekrem Karakaya'nın yardım denildiğinde hep ilk sıralarda yer aldığını ve birçok yoksul çocuğun eğitimine sayısız katkılar sunduğunu söyledi. Özışık, Karakaya'nın Kayseri'de çalıştığı dönemlerde ise ekonomik durumu iyi olmayan çok sayıda hastayı ücretsiz olarak muayene ettiği gururla anlattı.

Okulda okudukları sırada paraları olmadığı için öğlenleri çemenli ekmek yiyerek karınlarının doyuduğunu anlatan Muharrem Özışık, Ekrem Karakaya'nın en büyük hedefinin doktor olmak olduğunu ve bu konuda azmederek istediği yere geldiğini de sözlerine ekledi.

Annesine 'Bayrama kalamam, hastalarım bekler' demiş!

Diğer taraftan; Dr. Ekrem Karakaya'nın hafta sonunda babasının yetiştirdiği dutlardan yemen için ailesinin oturduğu Develi'ye gittiği ortaya çıktı.

Annesinin, oğluna Kurban Bayramı'na az bir süre kaldığını ve bayramdan sonra geri gitmesi için ısrar ettiği öğrenilirken, Dr. Ekrem Karakaya'nın annesinin ısrarını kabul etmediği ve 'bayrama kalamam, hastalarım bekler' diyerek baba ocağından ayrılarak görevi başına geldiği söylendi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Vakalar yüzde 50'yi aştı, Sağlık Bakanlığı'ndan maske açıklaması geldi
Vakalar yüzde 50'yi aştı, Sağlık Bakanlığı'ndan maske açıklaması geldi
Twitter'dan Elon Musk hamlesi! Musk'ın anlaşmadan çekilmemesi için dava açıldı
Twitter'dan Elon Musk hamlesi! Musk'ın anlaşmadan çekilmemesi için dava açıldı
Son Haberler
Vakalar yüzde 50'yi aştı, Sağlık Bakanlığı'ndan maske açıklaması geldi
Vakalar yüzde 50'yi aştı, Sağlık Bakanlığı'ndan maske açıklaması...
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'dan Fenerbahçe'ye şok sözler!
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e transfer olan Ozan Tufan'dan...
Biden'ın Türkiye'ye karşı F-16 hamlesi sonrası Yunanistan'dan kafa karıştıran geri adım!
Biden'ın Türkiye'ye karşı F-16 hamlesi sonrası Yunanistan'dan kafa...
Burcu Özberk'in tatil pozları ortalığı kasıp kavurdu!
Burcu Özberk'in tatil pozları ortalığı kasıp kavurdu!
Twitter'dan Elon Musk hamlesi! Musk'ın anlaşmadan çekilmemesi için dava açıldı
Twitter'dan Elon Musk hamlesi! Musk'ın anlaşmadan çekilmemesi için...
4546 nitelik kodu nedir? 4546 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4546 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4546 nitelik kodu nedir? 4546 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4546...
4535 nitelik kodu nedir? 4535 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4535 özel şartı hakkında detaylı bilgiler
4535 nitelik kodu nedir? 4535 özel şartı nedir, anlamı nedir? 4535...
Manisa'da feci bir kaza meydana geldi! Can kayıpları var
Manisa'da feci bir kaza meydana geldi! Can kayıpları var
Son Dakika Resmen patlama yaşandı! Vakalar yüzde 50 birden arttı! Maske açıklaması geldi
Son Dakika Resmen patlama yaşandı! Vakalar yüzde 50 birden arttı!...
İhtiyaç Sahibi Olan Vatandaşlara müjdeli haber! PTT Üzerinden Nakit Desteği İmkanı Sunuluyor! İşte detaylar ve şartlar...
İhtiyaç Sahibi Olan Vatandaşlara müjdeli haber! PTT Üzerinden Nakit...