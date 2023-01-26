Finans
26 Ocak 2023 - 16:15

En yakınınızdaki PTT'ye hemen gidin! 50.000 TL destek bir imzayla hesaplara yatacak: Çalışan, emekli bayram edecek

PTT'nin sunduğu yeni imkanlar kapsamında nakdi ihtiyaca sahip olanlara uygun faiz oranlarıyla kredi kullandırılacağı açıklandı.

Finans
26 Ocak 2023 - 16:15
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En yakınınızdaki PTT'ye hemen gidin! 50.000 TL destek bir imzayla hesaplara yatacak: Çalışan, emekli bayram edecek


PTT şubesine başvuruda bulunan tüm bireylere aynı gün kredi yardımı alacağı bildirildi. Bu avantajlar kapsamında yarından itibaren nakdi kredi desteği kullanmak isteyen tüm bireylerin PTT şubesine ulaşarak işlemlerini anında tamamlamaları gerekmektedir. Acil nakit ihtiyacınız varsa PTT'ye hemen başvuru yapın ve size sunulan kredi seçeneklerinden bir tanesini seçin. İhtiyaç kredisi ödemeleriniz kapsamında banka şubesine gitmeden de kredi çekebilirsiniz.

Aktif Bank'ın PTT ile yaptığı anlaşma, bu vatandaşlara işlem yapabilmek için 50 bin TL kredi ödemesi ve 36 ay vadeli kredi raporu ile sonuçlandı. Emekliler fırsattan istedikleri kadar yararlanabilir. Belirlediğiniz bankadan kredi ödemelerini her zaman kabul edebilirsiniz. Emeklilik hesabınızdan başvuru yaparken ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, bu başvuruları her zaman bankanız aracılığıyla yapabilir ve onaylı kredi hesabına yatırım yaparak gün içi avantajlarından yararlanabilirsiniz.



PTT'den 50.000 TL kredi kampanyası

En önemlisi de PTT, bu ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağladığı avantajların yanı sıra cep telefonlarına SMS ile kredi başvurusunda bulunanlar için de bir uygulama geliştirdi. Banka kredisi zayıf olan vatandaşlar, PTT şubesine başvurmak için zamanları yoksa SMS ile hemen başvurarak onay için verilen tutarı kontrol edebilirler.

PTT VE AKTİFBANK İŞBİRLİĞİ İLE KREDİ KAMPANYASI

Kredi kullanmak isteyen herkes Aktifbank'ın sisteminden onay alabilir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar SMS ile birlikte kredinin onaylanan tutarını da görebilirler. SMS ile başvuru yapmak için Kredi yazıp boşluk bırakarak TC kimlik numaranızı yazıp 3050'ye mesaj atınız.

Başvurunuz, mesajınızı gönderdikten hemen sonra işleme alınacak ve krediyi onayladığınızda onayınız size bildirilecektir. Onaylanan bu krediyi herhangi bir banka şubesine başvurmadan ikamet veya iş yerinizde kullanmak istiyorsanız Bankalar Genel Müdürlüğü'ne başvururken bunu belirtmeniz gerekmektedir. Banka yönetimi tarafından arandıktan sonra bu şekilde şubeye başvurmadan kredi imkanlarından yararlanabilirsiniz.

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