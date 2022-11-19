En yalnız ev 10 milyon sterline satışta













Teklif süreci önümüzdeki hafta sona erecek

Dünyanın en yalnız yerleşim yerlerinden biri olarak tanımlanan ve korku filmlerine konu olan Skiddaw House 10 milyon sterline satılığa çıktı. Emlakçı tarafından"ilham verici, türünün tek örneği bir mülk" olarak tanımlanan "İngiltere'deki en uzak ev" olarak bilinen ev 1829 yılında toprak sahibi bir asilzade tarafından inşaa edilmiş. Eski bir av evi olan Skiddaw House, üç dağ zirvesini de içeren 1.214 hektarlık (3.000 dönüm) Lake District arazisiyle birlikte satılıyor.Kapalı zarf usulü teklif verme süreci ile gerçekleştirilecek satış Çarşamba günü sona erecek. 4x4 araçlar ile ulaşılabilen ev eşsiz manzarası ile yeni sahibini bekliyor.