Dünyanın en yalnız yerleşim yerlerinden biri olarak tanımlanan ve korku filmlerine konu olan Skiddaw House 10 milyon sterline satılığa çıktı. Emlakçı tarafından"ilham verici, türünün tek örneği bir mülk" olarak tanımlanan "İngiltere'deki en uzak ev" olarak bilinen ev 1829 yılında toprak sahibi bir asilzade tarafından inşaa edilmiş. Eski bir av evi olan Skiddaw House, üç dağ zirvesini de içeren 1.214 hektarlık (3.000 dönüm) Lake District arazisiyle birlikte satılıyor.
DÜNYA
19 Kasım 2022 - 14:18
En yalnız ev 10 milyon sterline satışta
Dünyanın en yalnız yerleşim yerlerinden biri olarak tanımlanan ve korku filmlerine konu olan Skiddaw House 10 milyon sterline satılığa çıktı.
DÜNYA
19 Kasım 2022 - 14:18
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