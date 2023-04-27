En yaşlı Nazi suçlusu öldü













Josef Schütz geçen Haziran ayında 1942 ile 1945 yılları arasında Berlin yakınlarındaki Sachsenhausen'de binlerce mahkumun öldürülmesine yardım etmekten suçlu bulundu. Beş yıl hapis cezasına çarptırıldı, ancak Federal Adalet Divanı'na yaptığı itirazın sonucunu beklerken serbest kaldı.Schütz, Nazi toplama kampında Schutzstaffel Savunma Birimi muhafızı olduğunu her zaman reddetmişti ama 3 bin 518 kişinin öldürülmesine yardım ve yataklık etmekten suçlu bulundu . Ayrıca Sovyet savaş esirlerinin vurulmasında ve diğerlerinin Zyklon B gazıyla öldürülmesinin suç ortağıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Sachsenhausen'de on binlerce insan açlıktan, zorunlu çalıştırmadan, tıbbi deneylerden ve Schutzstaffel Savunma Birimi tarafından öldürüldü. Aralarında siyasi tutukluların yanı sıra Yahudiler, Romanlar ve Sintilerin de bulunduğu 200.000'den fazla insan hapsedildi.Schütz, duruşması sırasında Alman mahkemesine, "Neden burada günah kutusunda oturduğumu bilmiyorum. Gerçekten bununla hiçbir ilgim yok." diyerek pişmanlık duymadığını ifade etti.